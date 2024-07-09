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社會 社會焦點 保障人權

惡男瞎扯「每月7萬包養」騙砲3女　她最慘還被偷1萬元

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿雄（化名）在2022年6月至2023年8月間透過交友網站，向3名女子表明願意每個月給7至8萬元包養，並將人騙至旅館發生性行為，得手之後隨即落跑、失聯，過程中甚至還偷了其中1名受害者1萬元現金。彰化地院法官日前審理此案，並依詐欺得利罪、竊盜罪分別判刑，合併應執行有期徒刑11個月，得易科罰金33萬元。

牽手,情侶,夫妻,戀愛,逛街,外遇,婚外情,出軌,偷吃,十指緊扣（示意圖／CFP）

▲阿雄假裝有意包養，誘騙3名女子發生性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿雄在2022年6月間透過交友網站向A女搭訕，聲稱只要提供陪伴服務與性服務，願意每個月花費7萬元包養，A女信以為真，兩人隨即相約至旅館見面，沒想到發生性行為之後，他竟偷走A女攜帶的1萬元現金，後續也沒有依約支付包養費。

接著，阿雄在2022年11月間故技重施，以每個月見面5次，還要陪吃飯、逛街、發生性行為，或是過夜1次可抵見面3次為條件，向B女聲稱願意花費每個月7至8萬元包養，而且第1次碰面就給8萬元，開房間費用由他負擔，但雙方發生性行為之後，他便找藉口落跑，讓B女自行支付房間費用。

2023年8月間阿雄第3次使用相同手法向C女謊稱願意包養，並同樣在發生性行為之後，藉口小孩生病需要就醫，丟下女方落跑，事後也避不見面。3女驚覺被騙，氣得各自報警處理；阿雄到案之後也自白坦承犯行。

彰化地院法官認為，阿雄有多次詐欺、侵占、竊盜等前科，素行非佳，考量到他始終坦承犯行，也與其中2名受害者達成和解或調解，並賠償總計10萬元，最終依3次詐欺得利罪、竊盜罪，判處他有期徒刑4個月（2次）、5個月、拘役20日，有期徒刑部分應執行刑期為11個月，得易科罰金33萬元，全案仍可上訴。

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