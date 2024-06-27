25刀狠殺芭樂公主！渣男患糖尿病求停押...豬隊友1句話讓法官說NO

▲彰化溪州(左)賴男，(右)張男持西瓜刀將鄭女砍死。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

溪州鄉一名嗜賭如命的賴男，不滿被稱為「芭樂公主」的鄭姓女友提分手，拿2把西瓜刀夥同張姓小弟，先持膠帶綑綁鄭女雙腳，25刀砍死鄭女後換車逃逸，全案列國民法官參審，近日羈押期滿，賴男以糖尿病需買藥為由，聲請具保停押，但警詢時張男曾說「賴男殺人後要躲到梅山」，法官認有事實足認有逃亡勾串之虞，駁回賴男聲請，裁定再延押2月，並均禁止接見通信。

▲車窗也被玻璃割出一道刀痕。

凶嫌賴男在鄭姓女友家族的芭樂農園打工，月薪高達6萬元，但女方發現賴男嗜賭如命，芭樂場給他20多萬元花光後，還不斷的要錢，又會動手打人，只好提分手。賴男又一口氣要索討30萬元「分手費」，還要插乾股，女方認為「他還在芭樂場工作」未來可以慢慢還，於是先借給他15萬，不料賴卻將錢全拿去賭電玩，花光殆盡。

賴男找來小弟兼好友的張男陪同，分兩次前往超市買3把西瓜刀，案發當天埋伏在芭樂園，趁鄭女在芭樂園工作時2人用膠帶綑綁，再持西瓜刀揮砍25刀逃逸，鄭女傷重送醫不治。

▲芭樂園留有血跡。

賴男案發4小時在田中鎮中南路落網，依殺人罪嫌移送檢方遭收押，全案起訴後，近日羈押期滿，賴男以罹患第二型糖尿病，需自費購買胰島素，能及時通知家屬用錢、治療需求，聲請具保停押、解除禁見。

賴男辯護律師主張，賴男是因感情糾紛犯案，應無再犯可能，也有悔悟且坦然面對法律制裁，犯後態度良好。案發前有正當工作及固定住所，社交單純，與家人關係良好，應無逃亡之虞。雖然犯案後開車離開現場，只是隨機找地方休息而不是逃亡，沿路並無避開監視器，且停車後在車上睡覺，可見並未有逃亡或故意躲藏的意圖。

▲警方在田中鎮一處三合院前逮人。

法官調查，賴男於犯案後「換乘車輛」，張男也在警詢供稱賴說要逃往「梅山躲藏」，已有逃亡的意圖與行為，院方也未禁止賴男收受物件，家屬仍可經由辯護人協助，即時交付每月1000元醫療費用，因此駁回他的聲請，裁定自2024年7月2日起，延長羈押2月，而且禁止接見通信。

▲賴男犯案後，家門前遭撒冥紙噴紅漆。（資料圖／翻攝自黑色豪門企業）