上海發放首批無人車載人牌照　浦東金橋市區道路搶先運行

▲上海發出首批全無人載人車輛牌照。（圖／翻攝北京日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海市在本屆2024人工智能大會上發放首批「全無人」載人車牌照，共四家企業可在浦東部分路段實現無人載人車輛應用。其中，「AutoX安途」獲證後，已在金橋地區路段投入應用。據了解，所有示範應用階段車輛免費體驗，完成5000公里示範應用並通過評估後，將能在指定區域內進行商業化營運。

《快科技》報導，賽可智能科技（上海）有限公司、百度智行科技（上海）有限公司、上海裹動科技有限公司（AutoX）、小馬易行科技（上海）有限公司為首批獲得示範應用許可的企業。

據了解，民眾在浦東金橋一帶登入「AutoX安途」App後，可隨意選擇該區域內的任一目的地「呼叫無人車」。民眾只需等待些許時間，便會出現一輛無人車應答接單，緊接著，車輛會自動行駛到行起點處載客，乘客上車時要輸入叫車手機號碼末四位，車輛即會自行出發。

體驗者張先生表示，他從金橋區申濤路的金鼎天地出發，車輛途經軻橋路、申輪路、巨峰路，最終安全抵達目的地申江路地鐵站，「總體感覺行駛過程中挺平穩的，不管是在路口或轉彎，跟一些社會車輛的交會，與一般人駕駛的車好像差別不大。」

AutoX安途政府事務楊蕾指出，在獲取牌照之前，無人載人的單車測試都要滿足1500公里的里程，「沒有任何的人工接管，遠程的介入也不能超過每次百公里，都是經過官方的測試認證，才可以拿到這樣一個牌照。」

根據官方規定，所有示範應用階段無人載人車輛均為免費體驗，需完成至少單部車輛5000公里的示範應用，並驗證車輛運營系統及載人運營的安全性、可靠性後，相關部門才會對企業和車輛進行最終評估。