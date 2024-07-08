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國姓咖啡節7／13、14邁入第9年　自備杯具暢飲、消費500抽大獎

▲國姓咖啡節將於7月13日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲國姓咖啡節將於7月13日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投國姓咖啡節邁入第9年，今年活動將於7月13日登場，縣府農業處長蘇瑞祥、國姓鄉長邱美玲熱情邀請全國民眾來品嚐選購「國姓精品咖啡」，還有機會把純金咖啡豆等大獎及限定紀念品帶回家，機會難得。

國姓鄉公所8日在橋聳雲天綠雕園區辦理「仲夏跑咖•啡嚐不可」活動記者會，由邱美玲主持，蘇瑞祥、觀光處副處長林秀梅，縣議員林芳伃、蘇昱誠、陳宜君、南投縣觀光協會理事長茆晉（日牂）都到場共襄盛舉，副議長潘一全和國姓鄉代會主席賴權藝服務處、農村水保持署也派員出席致意；邱美玲邀請來賓一起將瓶中五顏六色的彩色砂粒注入活動主視覺中，使活動名稱慢慢浮現、宣告國姓咖啡節正式啟動。

▲國姓咖啡節將於7月13日登場。（圖／南投縣政府提供）

活動現場的國姓咖啡市集集合國姓鄉在地咖啡莊園、農民展售精品咖啡，還有新鮮農特產、美味點心等，且遊客只要自帶杯具，即可免費暢飲各莊園攤位的精品咖啡；而活動期間消費滿500即可參加一次刮刮樂抽獎，獎品包括Dyson三合一涼暖空氣清淨機、HARIO 手沖咖啡露營套組、米家貿易 minos 耳掛架、紀念版小馬克杯等。

▲國姓咖啡節將於7月13日登場。（圖／南投縣政府提供）

蘇瑞祥表示，全縣咖啡種植面積約186公頃，國姓鄉就佔85公頃，產量及種植面積居全台之冠，已為該縣產業重點之一，在鄉公所及鄉農會用心規劃辦理下，成功打造國姓精品咖啡品牌及口碑；邱美玲指出，今年活動首次擴大為2天，讓更多民眾和遊客可來品嚐選購、增加農民收益，並帶動地方繁榮，另也提供3千份大獎，更有機會抽中純金咖啡豆。

國姓鄉公所表示，2天活動還安排許多精彩的表演內容，另糯米橋休閒農業區與福龜休閒農業區也出動共襄盛舉，市集特別安排小品真柏盆栽、苔球手作、國姓西西里咖啡、親子同樂手作愛玉等DIY體驗，每場次現場報名限額50名；遊客可於北玄宮牌坊入口順指示開至活動會場河堤停車區，或在仙佛寺停車場（距福龜國小約300公尺）停車，再搭乘接駁專車抵達活動會場，每天上午8時30分至下午4時30分（離場末班車）、約每15至20分鐘一班，更多活動資訊可關注「國姓臺灣精品咖啡」臉書粉專（https://www.facebook.com/GuoShing Cofee）。

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關鍵字：

國姓咖啡節國姓精品咖啡

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