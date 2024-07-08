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鄭文燦涉貪高院撤銷交保　桃園地院公開重審時間

▲鄭文燦涉貪交保高院撤銷發回更裁，桃園地院重審時間曝

▲鄭文燦涉貪交保高院撤銷發回更裁，桃園地院公開重審時間。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

前桃園市長鄭文燦爆發貪污案件，經檢方向法院聲請羈押，但桃園地院6日裁定500萬元交保。案經檢方提出抗告後，高等法院8日做出最新裁定，將全案撤銷發回桃園地院，更為裁定。桃園地院表示，本院於今日晚間收到高院裁定及卷證後，立即分案確定承辦法官，待法官閱卷後決定開庭時間，重審時間將在明(9)日上午10點開庭。

據了解，鄭文燦捲入的弊案，與桃園市府先前推出的「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」有關。當時規劃將工五工業區東側的農業區一帶近50公頃土地進行都市計畫區段徵收，預計可提供約25公頃的產業用地。不過規劃區外的一筆9.5公頃農地，地主群也想藉此獲利。

因為農地無法納入該規劃區使用，但該農地地主卻組成重劃會，向桃園市政府申請自辦重劃，並企圖利用行賄官員的方式，讓農地強行闖關，列入規劃區使用。因此重劃會楊性成員拿出千萬元，2017年9月間透過與鄭文燦熟識的廖姓男子，向鄭文燦行賄。

檢調單位今年6月間就已經發動偵查行動，將楊男、廖男帶回訊問，其中廖男遭聲請羈押獲准，楊男則因年事已高獲得交保。檢方持續蒐證，認為時機成熟後，選在鄭文燦7月5日自日本度假返國後，到台北住家中帶回他偵訊。經過16個小時的訊問後，檢方認為鄭文燦涉嫌《貪污治罪條例》「違背職務收賄」重罪、犯罪嫌疑重大，又有勾串共犯、證人之虞，6日凌晨向法院聲請羈押禁見。但法院卻裁定鄭文燦500萬元交保，限制住居、出境與出海。法院裁定當下引發檢察官不滿，當庭提出抗告，更批評「行賄的收押，收賄的卻放了」。

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