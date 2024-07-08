快訊／鄭文燦500萬交保被撤銷！桃園地院明10點重開羈押庭

▲鄭文燦涉收賄500萬元被諭令交保，現在交保被撤銷，桃園地院9日上午開庭。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者楊熾興、柯振中／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦涉嫌收賄500萬元，檢方對於500萬元交保不服、提出抗告，高院稍早裁定撤銷、發回更裁。對於鄭文燦的聲押案，桃園地院法官預計9日上午10點召開羈押庭。

鄭文燦捲入弊案，與2017年桃園市府推出的「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」有關，該計畫中農地無法納入規畫區使用，但有農地地主疑似想藉此獲利，於是申請自辦重劃，並透過賄賂的方式闖關。重劃會的楊姓成員於是拿出千萬元，透過與鄭文燦熟識的廖男，向鄭文燦行賄。

事後鄭文燦退回這筆錢，不過檢調單位認為，收下金錢時就已成立貪汙的對價關係，今年6月發動偵查作為，將廖男收押禁見，重劃會楊姓成員則是年事已高諭令交保。檢調5日將剛回國的鄭文燦帶回偵訊，經過16小時訊問後，向法院聲請羈押禁見，桃院則是諭知500萬元交保。

桃檢對此不服，提出抗告。高院認為，桃園地院的裁定並未說明鄭文燦是否有羈押的原因、未說明羈押的必要性，因為桃園地院並未說明認定依據，高院無從判斷適法性、妥當性。且從檢方提出的事證當中，本案確實仍有必要傳喚桃園市府相關局處公務人員，以查明本案，若讓鄭文燦交保，可能有勾串之虞，因此撤銷交保裁定，發回更裁。