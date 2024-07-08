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快訊／民進黨廉政會今晚拍板要查！　鄭文燦最慘下場曝光

記者呂晏慈／台北報導

桃園市前市長、海基會董事長鄭文燦疑涉犯《貪污治罪條例》，桃園地院裁定新台幣500萬元交保，案經檢方抗告後，高等法院今（8日）傍晚撤銷原裁定，發回更裁。此外，民進黨廉政會晚間開會，全體委員一致同意，若鄭遭裁定羈押將停權3年，若有更嚴重情節，將再調查進行更嚴厲之處分。

▲民進黨廉政會主委邱駿彥。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨廉政會主委邱駿彥。（圖／記者呂晏慈攝）

民進黨廉政會今晚決議，針對鄭文燦案，依「廉政條例」規定予以立案，未來的司法調查審判過程中，若有證據顯示鄭文燦涉入不法行為而被裁定羈押時，援往例將予以停權3年處分；若未來有比上述更嚴重之情節發生時，廉政會仍將會依照「廉政條例」之規定再行調查，及進行更嚴厲之處分。

民進黨廉政會主委邱駿彥晚間受訪表示，廉政會認為，擔任公職越高，就必須給予更高的要求，假設鄭文燦被羈押，將馬上被停權3年，如果將來一審判決有罪，可能會再進一步研議處分，依照「廉政條例」就是除名，如無罪，就會撤銷停權3年。

邱駿彥說明，最主要還是依照《貪污治罪條例》做出決定，該法所要求的要件，跟民進黨的「紀律評議裁決條例」也都是吻合的，此外，今天有7位廉政委員出席（編按：民進黨廉政委員共11人），表示大家都很重視，而鄭文燦的辯護律師（指游琦俊）也是廉政委員，但其自行申請迴避。

邱駿彥表示，如果今天鄭文燦被聲押，將處以停權3年處分；如果鄭文燦沒有被聲押，廉政會將會進行調查，進行調查後，便會請鄭文燦過來說明，依照法定程序來進行調查。他強調，鄭文燦是否違反「廉政」，並不盡然會受到法院判決的影響，也許法院判決無罪，但若廉政會認為不妥，還是會予以處分。

邱駿彥續指，所有委員都認為，這是一個社會重大矚目的案子，對民進黨的形象也有所影響，因此，做的官位越高，就應該更注意廉政相關問題，所以廉政會做出此決定。

民進黨內訂有「廉政條例」之內規，並由學者、律師等中立人士組成廉政會，條文明定，黨員犯《貪污治罪條例》第4條至第6條之罪，所得逾新台幣50萬元者，經調查屬實者，應予除名處分，但情況特殊者不在此限。

▲民進黨廉政會主委邱駿彥。（圖／記者呂晏慈攝）

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