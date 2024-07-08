快訊／北市士林區國家警報響！18縣市豪大雨特報

▲多地出現豪大雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後雨勢增強，中央氣象署今（8日）下午3時55分針對18縣市發布豪大雨特報，其中南投縣山區、台南市為豪雨等級，降雨持續到晚上，另針對台北市士林區發布災防告警，暴雨警戒時間2小時。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投縣山區及臺南市有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北、苗栗以南地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪處慎防淹水，山區慎防坍方及落石。

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氣象署也針對台北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至晚間6時01分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

豪雨特報

影響時間：08日下午至08日晚上

＊豪雨：南投縣山區、台南市

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區

山區暴雨

影響時間：08日白天

＊警戒區域：台北市士林區