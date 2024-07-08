「學姐」黃瀞瑩喜帖曝光！與老公簽3合作備忘錄：義無反顧結一次

▲黃瀞瑩與老公劉家耀的喜帖曝光。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

綽號「學姐」的民眾黨台北市議員黃瀞瑩嫁作人妻，預定7月底正式宴客。本刊取得她的喜帖，採用平面媒體的報紙版型印製，還充滿濃濃政治味，不僅在刊頭借用民眾黨主席柯文哲去年總統大選的口號「義無反顧拚一次」，改寫為「義無反顧結一次」，婚宴場地過去還曾是雙城論壇舉辦地。

黃瀞瑩與現任電子媒體記者的老公劉家耀，還在喜帖上打趣說，二人宴客當天將簽署「洗碗」、「曬衣」、「倒垃圾」3項目的合作備忘錄。至於喜帖背面則取用黃瀞瑩、劉家耀的名字作為諧音，印上「『家』有囍事、適合『瑩』娶」。

▲黃瀞瑩與老公劉家耀的喜帖充滿濃濃政治味。（讀者提供）

本刊今年3月11日獨家直擊31歲的黃瀞瑩與29歲的劉家耀赴北市北投戶政事務所登記結婚，二人並選定北市知名飯店舉辦婚宴，近日喜帖出爐，讓政媒圈好友紛紛獻上祝賀。本刊基於保護當事人隱私，因此未揭露他們的婚宴地點、時間，喜帖也以馬賽克方式處理。

▲黃瀞瑩與老公劉家耀的喜帖上取用2人名字諧音，印上「『家』有囍事、適合『瑩』娶」。（讀者提供）

根據本刊取得的喜帖內容，設計方式採用平面媒體的版型，親友比對後笑說，「這一看就是自由時報的版型！」而喜帖的「報導」則由劉家耀主筆，內容趣味橫生，充滿政治味。

根據喜帖上的文字，婚宴場地過去曾是雙城論壇的舉辦地，具高度政治意涵，「新郎與新娘也將就『洗碗』、『曬衣』、『倒垃圾』3個項目，於當日簽署合作備忘錄」，喜帖上還打趣寫道，但新郎單純是看到晶華的套餐，有「免費紅酒、果汁暢飲」的方案，顧及友人多半嗜酒如命、禍害人間，故便宜行事、花錢不找罪受。此外，他們還提醒為讓婚宴順利進行，請賓客務必在當日6點半前抵達。

▲今年3月11日鏡週刊獨家直擊，黃瀞瑩與劉家耀赴北市北投戶政事務所登記結婚。（資料照）

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