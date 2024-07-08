4歲法鬥「飛機上熱死」！飼主慟：怎麼搖都不動　控1規定害死毛孩

▲ 法蘭克在飛機上不幸死亡。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一對夫妻帶著3隻毛小孩搬家，搭乘阿拉斯加航空（Alaska Airlines）從夏威夷飛往奧勒岡州，登機後等待起飛時，儘管愛犬因脫水明顯不適，仍被禁止離開外出籠，最終在飼主身邊不幸熱死。

根據《紐約郵報》，飼主安吉（Angie Engelgau）說明，她和丈夫蓋瑞（Gary）6月30日帶著4歲法鬥法蘭克（Frank）、法蘭克的妹妹查莉（Charlie）和15歲的米格魯混吉娃娃福恩（Fawn）一起從夏威夷檀香山飛往奧勒岡州，準備展開新生活，對此滿心期待。

然而，當他們在上午10點抵達檀香山機場時，當地氣溫已經將近27度，擔心讓狗狗待在狗籠裡會造成壓力，便詢問機場人員，是否能暫時讓狗狗出來活動，卻被對方拒絕，原因是機場不論室內或戶外，除了寵物放鬆區（Pet Relief Area）以外均不允許動物離開載體。

安吉回憶，當時他們還坐在登機口等飛機，「法蘭克不斷喘氣，我們一直問服務台人員，能不能放牠們出來」，無計可施之下只好偷偷開籠將狗狗帶到陰涼處休息40分鐘，餵牠們喝水。

後來終於登機，在座位上等待起飛時，他們又詢問阿拉斯加航空空服員，能否將脫水的狗狗放出籠外，但依然被拒絕。這家航空公司規定，寵物在登機口及飛機滑行、起飛、降落期間都須待在籠內。

眼看法蘭克愈來愈痛苦，他們向空服員要冰塊為牠緩解症狀，但冰塊送到時已經太晚，法蘭克不幸死亡。蓋瑞痛心表示，將法蘭克抱出籠子時不管怎麼晃牠都沒有反應，眼睛還是張開的，舌頭稍微伸出，但已經一動也不動，完全沒有呼吸。

安吉認為，儘管法蘭克明顯感到痛苦，航空公司仍不願讓牠離開狗籠，最終導致牠的死亡，希望該公司為此做出改變。

阿拉斯加航空對此則回應，他們非常重視動物乘客健康，並對乘客失去愛犬感到悲傷，但堅稱嚴格遵守公司相關規定，確保在飛行期間提供寵物額外照顧。