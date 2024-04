2飛機驚險碰撞「機翼被撞壞」！　英國希斯洛機場出包

▲希斯洛機場2架飛機驚險碰撞。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

英國希斯洛機場(Heathrow Airport)6日發生驚險事故,2架客機在停機坪上發生擦撞,導致機翼交疊毀損,大批緊急人員趕到現場應對,幸好無人受傷,也未影響機場營運。

BBC與路透等外媒報導,維珍航空(Virgin Atlantic)一架波音787-9剛完成一趟飛行,正要從第三航廈被拖往機場其他地方,未料翼尖小翼(wingtip)撞上英國航空(British Airways)一架空中巴士A350-1041的尾部機翼。

While being towed from the stand at London Heathrow Airport (LHR/EGLL) Terminal 3, A Virgin Atlantic Boeing 787 Dreamliner left wingtip hit the horizontal stabilizer of a British Airways Airbus 350-1041 jet (G-XWBC, Built 2019) on 06 Apr. Saturday, sparking a huge emergency… pic.twitter.com/m129WCK2wz