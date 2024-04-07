2飛機驚險碰撞「機翼被撞壞」！　英國希斯洛機場出包

▲希斯洛機場2架飛機驚險碰撞。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

英國希斯洛機場（Heathrow Airport）6日發生驚險事故，2架客機在停機坪上發生擦撞，導致機翼交疊毀損，大批緊急人員趕到現場應對，幸好無人受傷，也未影響機場營運。

BBC與路透等外媒報導，維珍航空（Virgin Atlantic）一架波音787-9剛完成一趟飛行，正要從第三航廈被拖往機場其他地方，未料翼尖小翼（wingtip）撞上英國航空（British Airways）一架空中巴士A350-1041的尾部機翼。

While being towed from the stand at London Heathrow Airport (LHR/EGLL) Terminal 3, A Virgin Atlantic Boeing 787 Dreamliner left wingtip hit the horizontal stabilizer of a British Airways Airbus 350-1041 jet (G-XWBC, Built 2019) on 06 Apr. Saturday, sparking a huge emergency… pic.twitter.com/m129WCK2wz — FL360aero (@fl360aero) April 6, 2024

希斯洛機場是英國最繁忙的機場，正與2間航空公司與緊急服務部門合作，應對這起事件。英國航空聲明，「我們的飛機正在接受工程團隊評估」，並且向受影響旅客提供替代航班。維珍航空發言人也表示，「我們已經著手進行一項全面且徹底的調查，我們的工程團隊也正在對這架已經停止營運的飛機進行維修檢查。」

衛報報導，機場與跑道上的碰撞曾是一個反覆上演的問題，但由於現代地面追蹤技術與安全程序的進步，如今已經越來越少發生了。

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