槍槍要命！女議員林依婷父「身中3槍」位置曝　搶救30分鐘不治

▲台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑清晨於住家門口遭開槍，送醫不治。（圖／翻攝林士傑臉書）

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑(53歲)今(8日)清晨5時40分許於住家門口遭槍擊，經上午6時19分許緊急送往永康奇美醫院搶救後，經搶救30分鐘仍因傷重宣告不治。初步檢視，林士傑臉、頸、胸部均有槍傷，身中至少3槍，且槍手均朝要害擊發，殺意甚堅。

警方初步調查，林士傑今清晨5時40分許出門去爬山，未料才剛走出新樂街住家門口，即遭人持槍近距離擊發。據了解，槍手疑似對林士傑住家附近地形、以及其生活作息有相當程度掌握，清晨時分埋伏於林士傑家門口，一見他走出大門後，立即持短槍將其射殺。

▲林士傑與議員女兒林依婷感情相當要好。（圖／翻攝林依婷臉書）

林士傑身中至少3槍，當下及倒臥血泊中，經緊急送往永康奇美醫院搶救30分鐘後，仍於6時20分因傷勢過重，宣告急救無效死亡。院方初步檢視，林士傑臉、頸、胸部均有槍傷，顯見槍口均朝要害擊發、槍槍要命。

警方現場採證，發現地面至少有9枚彈殼，目前正在調閱監視器積極追查槍手、以及接應共犯中。

▼槍手埋伏林士傑家門口，見他走出家門，立即上前近距離連開數槍。（圖／記者林東良翻攝）