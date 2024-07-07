鹹粥嬤19歲孝孫失聯126天！家人收到一張關鍵工作證　警查證中

▲鹹粥阿嬤愛孫離家失聯126天。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

到底去哪裡了？！彰化伸港鄉鹹粥阿嬤19歲黃姓孝孫，今年3月離家，阿嬤天天等在電話旁，希望愛孫能捎來平安訊息，經警察查出他於3月4日已入境泰國，至今失聯126天，據悉，他當天抵達泰國後便搭乘車子離開，是否仍在泰國還是其他國家，刑大仍積極透過刑事局尋求外事單位協助。

議員賴清美日前po文「鹹粥嬤的孫子，曾傳一張照片給住在國外的姑姑，希望對失蹤案情有所幫助⋯⋯」，據她了解，這張照片寫簡體字、有公司名稱，還有暱稱及大頭照，但就是不知道傳照片日期是何時，是在他離境前的工作證，還是到泰國後的新工作，若這張圖片是在他失蹤後出現，極有可能對案情有重大突破；對於照片來源，警方一方面積極與家人進一步求證真假及時間序，另一方面也不放棄透過刑事局尋求外事單位找人。

據悉，黃男3月4日入境泰國，下機後便搭乘車輛離開，至今仍未能找到他的下落，日前印尼移民局26日在峇里島一幢別墅內，逮捕102名涉嫌網路犯罪的台灣人，11人在台因案遭到通緝，其中1人為彰化人，因車禍案通知到案執行因出國未到案，這11人經刑事局與印尼啟動跨境合作機制，已於4日晚全數押解回台。

賴清美指出，黃男爸爸及鹹粥嬤都很擔心黃男安危，也希望他們一家人能聯絡到在國外的姑姑，若有需要買機票回到台灣，家人一定也能協助幫忙，就盼愛孫能盡快打電話回家，讓家人安心。