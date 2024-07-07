唸高職不如出去工作？　全場搖頭：根本人生勝利組

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

「我朋友小孩想唸高職。」有網友日前表示，朋友覺得唸高職就是不適合讀書，聽到小孩想選高職，覺得不如出去工作。話題引發議論，就有人直讚，「唸高職CP很高了」、「唸高職有一技之長，根本人生勝利組，多少大學畢業生不知要做什麼只會讀書。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「唸高職不如出去工作？」文中表示，「我朋友小孩想唸高職，但是他覺得讀高職就是不適合讀書，唸高職不如出去工作是不是比較好？」

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貼文一出，許多網友紛紛留言表示，高職學生有一技之長，比起不少大學生還要有競爭力，「電子電機還是值得念啊」、「空調水電設備至少是一技之長啊，早點出來磨幾年」、「高職>野雞大學>普通科高中>國中」、「汽修、水電、裝潢真的賺翻，不要不信。」

還有人指出，以現今社會對於學歷的重視，只有國中學歷的話，未來找工作會相對困難，「不念高職就工作,最高學歷只有國中,連找工作都很困難好嘛」、「現在都2024了學歷國中畢業要找什麼工作」、「沒有家世背景的，高職認真唸，考個乙級電匠加多益500，上科大再補甲級電匠加多益7-800，去澳洲時薪破50澳還能技術移民。」