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準備國考被斷生活費！31歲女「陪聊月入3萬」　網一看卻喊母湯

準備國考被斷生活費！31歲女靠陪聊月入3萬　網一面倒示警

▲原PO表示，自己靠陪聊，基本能月入3萬元。（示意圖／翻攝Pexels）

文／CTWANT

許多人會為了生活費兼職、找副業，日前一名31歲準備國考的女網友就表示，自己靠「陪聊」來賺取生活費，每個月大概可以多3萬元的收入，「假如有忠實客戶幫忙衝榜的話，可以賺更多錢」，引起網友熱議。

該名網友在Dcard以「靠陪聊每個月多了三萬元收入」為題發文，表示自己有一陣子剛好歷經國考，因為年齡也到了31歲了，所以家裡也逐漸施壓，希望她去找工作而不是準備國考，或假如要準備國考的話，就要自己賺生活費，「在快被斷糧的時候，雖然本人沒有長得很好看，是一個普妹，但剛好運氣不錯，找到了一份兼職可以陪聊，每通30分鐘，給予客戶滿滿的『戀愛感』」。

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原PO也透露從事陪聊的收入，「假如沒加額外乾爹的錢，每個月大概可以多三萬元的收入，假如有忠實客戶幫忙衝榜的話，可以賺更多錢」，原PO坦言，自己曾遇到粉絲私訊，希望自己當他們的「乾妹妹」，「但我認為我只是透過賣聲音來賺錢並不賣身，假如日本都有陪聊大叔了，那我認為我也是付出我的時間跟精力在經營我的副業」，而在考上國考之後，原PO也辭掉了這份工作。

原PO認為，雖然自己不知道能不能算是一種賺錢方法，但覺得可以提供給大家，她也表示，「這段陪聊工作的經歷的確給了我很不一樣的副業經驗」。

文章曝光後也引起網友熱議，不少人紛紛留言示警，「我建議當VTuber，看起來你的聲線可以」、「小心詐騙，然後這是業配吧」、「部分台男真的是上好美盤...」、「我也用陪聊每個月提高被動收入，現在AI要什麼聲線都有，又不用實際見面，聊過之後就知道男生真的智障很多」、「小心陪聊詐騙，如果有人說要帶你，叫你先匯款學費，或是入會的會費，或是任何費用，或是讓你提供匯款帳號，請提高100%的警覺心，叫你使用任何平台，請都先估狗『（平台名稱） 詐騙』確認你是不是正在被騙，如果叫你+LINE群，裡面有提到任何短線操作、虛擬貨幣之類的關鍵詞，絕對是詐騙趕快跑，裡面偶爾會派單一小時三百多的陪聊案子，也是內部人員自導自演」。

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