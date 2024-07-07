中共百年黨慶「正妹領誦員」復旦碩士畢業　投入職場現狀曝

▲陸「學霸正妹」馮琳研究所畢業。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

2021年中共百年黨慶活動上，由4名「共青團」成員帶領少年先鋒隊成員一同朗誦獻詞。其中，170公分的馮琳因外型亮眼、口條順暢，受到外界關注。馮琳近日在個人微博先是曬出復旦大學研究生的畢業照，順利拿到碩士學位，同時，她也放上在上海電影節的主持側拍照，證實已經入職東方衛視。

▲中共百年黨慶活動上擔任領誦員的馮琳。（圖／翻攝CCTV+）

《奔流新聞》報導，馮琳是浙江嘉興海鹽人，她曾以浙江省綜合分第二名被中國傳媒大學播音與主持專業錄取。2022年馮琳又以82.8分的成績推免復旦大學新媒體傳播專碩方向。今（2024）年六月，馮琳從復旦大學碩士研究生畢業，正式迎來新的人生起點。

▲馮琳完成碩士論文答辯，在個人微博上PO文紀念。（圖／翻攝微博）

馮琳在中共百年黨慶上的表現，被外界冠上「學霸正妹」的名號，她曾在2021年曾在東方衛視《主播有新人》節目中被淘汰，在舞台上，馮琳曾表示，「敢於直面失敗，反覆跌倒再站起」，如今，她重新進入東方衛視團隊，代表著從這裡再次出發。

▲馮琳在上海電影節白玉蘭獎頒獎典禮上擔任主持人。（圖／翻攝微博）

值得注意的是，馮琳也曾參加《中央廣播電視總台2023主持人大賽》，在首集節目中，她以第一名成績成功晉級，當時，《央視》名主持人康輝直誇，「馮琳整場的表現從容、鎮定、娓娓道來青春的活力，要表達的歷史感題材很好地融合在一起。」

由於馮琳一路走來備受外界關注，外界也十分好奇她研究生畢業後的動向。當眾人猜測之際，馮琳透過微博發聲並配上影片，不僅揭示了自己正式入職上海東方衛視，也將一路走來，走出舒適圈申請研究所的心路歷程一併對外公開。