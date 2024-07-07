想帶「1消暑小物」出國？台電示警：小心不能上飛機

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

暑假到來，很多人會趁機出國玩。台電提醒，想帶著「手持風扇」涼爽出行，要注意是否為含有鉛酸電池的手持風扇，因為這款產品不能帶上飛機，無論是放在隨身行李或託運都不行，因為鉛酸電池相對不穩定，容易因碰撞或氣壓變化而膨脹，甚至可能爆炸，暗藏危險。

台電在粉專「台電電力粉絲團」提醒，暑假即將來臨，許多人可能會選擇出國度假，帶著手持風扇涼爽出行，但在搭機時，含有鉛酸電池的手持風扇是不能帶上飛機的，無論是放在隨身行李或託運都不行。因為鉛酸電池相對不穩定，容易因碰撞或氣壓變化而膨脹，甚至可能爆炸。

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台電建議，使用者在出國前，要仔細查看手持風扇的標示和說明書，確認電池的種類和規格。如果無法判斷手持風扇內的電池種類，或者標示不清楚，最安全的做法就是選擇不帶手持風扇。台電最後以一句「帶摺扇免用電最保險」作為提醒，強調用電安全的重要性。

台電也提到，很多手持風扇採用可充電式鋰電池，但若使用不當，恐導致內建的可充電式鋰電池爆炸，因此要注意用手持風扇有三個「不」和一個「要」，即「不重摔」、「不過熱」、「不潮濕」，並「要」確保風扇有商品檢驗標識。