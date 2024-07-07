暑假放電新去處！桃園大溪水資中心全面開放參訪

▲暑假放電新去處，大溪水資中心開放參訪。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市積極推動水資源回收中心轉型蛻變，以環境保護及自然永續為主軸，積極創造教育價值，也賦予不同的任務及願景，大溪水資中心親近自然的無邊界場域，逐步潛移默化民眾心理對水資中心的印象，市府水務局7日歡迎民眾，趁暑假見識一下不同以往的水資中心。

市府水務局表示，大溪水資中心每日可處理5,000噸生活污水，妥善保護大溪都市計畫區及自來水水質水量保護區的水環境。暑假期間全面開放參訪，三、五好友假日不知去哪走走，就安排一日大溪生態文化之旅，作為大溪老街、月眉濕地、山豬湖園區及中庄吊橋等知名景點的中繼站。

炎炎日頭下，來到寧靜的大溪水資中心，走走廠內的環場水道消消暑氣，遠眺月眉溼地及成排落羽松作為背景，拍下幾張水邊意象，也沿著指標打開大溪水資中心的神秘面紗，若想成為「巷子內」的水資中心小尖兵，更是要趕緊預約水資中心環境教育課程。

113年起，大溪水資源回收中心開辦了環境教育課程「舉頭望明月，月眉鷥故鄉」三場，接下來還會陸續開辦「層層過濾，齊心合力」及「水中微生物的真面目」等課程，更會持續開辦「黑水變藍金」導覽，配合「探索藍金工廠-下水道」課程，使民眾理解排入河川當中的污染物對環境和人體的影響，體認到水資源回收中心的重要性，並透過反思，培養節水減污及愛護環境之概念。