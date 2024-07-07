26歲警騎重機自摔昏迷！「腦部引流」搶命　警協助找專家

▲台中市員警休假賽道摔車重傷昏迷。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市第五警分局26歲劉姓員警昨日到彰化溪湖K1賽車場騎乘，不料在賽道上自摔，一度失去呼吸心跳，現被轉送至中國附醫搶救，仍處於昏迷狀態，院方先以腦部引流治療中。分局長劉其賢說，今早到醫院關心劉員狀況，家屬有反應希望能再尋求更多醫界人士幫忙，這部分也會積極協助。

▲第五警分局長劉其賢今日到院關心劉員狀況，將幫忙尋求更多醫療資源。（圖／記者許權毅翻攝）



據了解，劉員喜愛騎車，臉書上也分享過多次到彰化溪湖K1賽車場騎車動態。劉員警專34期畢業，從警約5年左右、未婚，於3年前調入水湳所服務，目前雖無破獲特殊案件，但平時工作表現認真，一切正常。

警方表示，劉員疑似腦部有出血，目前仍腦壓高，已經先以引流方式治療，希望將血塊流出，再以藥物降腦壓。

劉其賢說，今早前往醫院探視，向家屬表達關心，家屬也希望能警方提供協助，幫忙尋找更多醫療資源，能幫忙查看劉員病況，盡速找到方法治療，讓病況能好轉，目前已經聯繫中，將積極協助。

彰化縣消防局昨日傍晚17時35分獲報，溪湖K1賽車場有人摔車，疑失去呼吸心跳。到場時發現劉男躺在地面，旁邊圍了數人，有熱心民眾在為他做CPR。經初步檢傷，劉男頭部後腦勺有血腫、背部頸椎及脊椎處有擦挫傷，立即施以CPR及AED急救，送往部立彰化醫院，所幸到院前恢復心跳，於晚間19點30分轉往台中市中國附醫救治。