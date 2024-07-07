是你嗎？北捷135億乘客誕生「昨晚坐板南線」　未來免費搭捷運1年

▲台北捷運7月6日晚間迎來第135億乘客。（示意圖，非文中當事人／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

2023年2月、11月，台北捷運分別達到125億及130億人次里程碑，短短不到9個月的時間，台北捷運迎來第135億人次；台北捷運公司7日宣布，第135億乘客於7月6日晚間8時10分誕生，接下來可以免費搭乘捷運一整年，並獲邀參加30週年慶生會；另第135億旅客前後5名捷運會員，也可獲得基北北桃都會通定期票1張。

台北捷運公司7日表示，第135億乘客是一名7月6日晚間8時10分從板南線市政府站進站、忠孝敦化站出站的幸運會員，接下來可免費搭乘捷運一整年，並獲邀參加30周年慶生會；而第135億旅客前後5名捷運會員，也各獲得基北北桃都會通定期票1張。

北捷指出，捷運搭乘人次以票卡進站人次統計，相關得獎名單公布於「台北捷運」FB粉絲專頁；此外，參加「捷運這樣玩」FB及線上預測活動，正確猜中第135億乘客是從板南線及市政府站進站的粉絲，也恭喜有機會獲得電子書閱讀器好禮。

此外，慶賀旅運人次突破135億之際，北捷也在中山站中山藝文廊舉辦第2波30周年展覽「台北捷運新生活指南」，以「不只捷運，更是美好生活」為主軸，邀請民眾重新認識台北捷運營運成果及未來發展。

「台北捷運新生活指南」共有9大展區，以「新」為出發點，呈現近年台北捷運不只是載運乘客，也進一步發展遊憩休閒事業、物業及旅館開發、新商業模式、生活事業、智慧化營運及創造永續生活等領域，滿足通勤族的生活大小事，帶給旅客全新體驗。