搭捷運突發現「票卡多342元」　她仔細一看：只有我現在才知道嗎？

▲北捷有「常客優惠方案」。點圖可放大。（圖／翻攝自台北捷運官網）

記者曾筠淇／綜合報導

台北捷運自2020年起，就實施了「常客優惠方案」，不過仍有乘客不知道。近日就有網友發文透露，她捷運搭了好一陣子，才突然發現卡片裡的錢變多了，原來捷運會給「回饋金」！貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文貼出一張截圖，從畫面可見，她在7月1日當天，收到342元的「捷運回饋金」。看到這筆金額的當下，她也忍不住直呼，原來捷運搭久了還能有回饋金，「一直想說怎麼錢變多了，只有我現在才知道嗎？」

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貼文一出，底下網友紛紛回應，「每個月都會累計一次」、「因為本來有持卡就8折的優惠，現在變成要搭多少次以上才有8折優惠」、「他搭的次數回饋的折扣不一樣，你可以研究一下」。還有網友則指出，「看來搭捷運也是要精打細算，是回饋划算還是1200吃到飽划算」、「現在大家都用台北都會通了吧，1個月1200元，大台北交通工具任你搭」、「感覺你回饋這個金額應該要辦1200比較划算」。

事實上，「常客優惠方案」自2020年2月1日就已實施，凡是持儲值卡（悠遊卡、一卡通、愛金卡）的普通卡、學生卡及優待卡搭乘台北捷運（含環狀線）並支付全票票價的旅客就適用。隨著當月搭乘次數，會有不同的現金回饋比例，並且會在當月首次通過捷運閘門時，以自動加值的方式存入同一張票卡的電子錢包，「回饋金等同現金，除可用於搭乘捷運，亦可小額消費」。