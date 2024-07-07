鄭文燦涉貪！矢板明夫揭最擔心之處：對民進黨短空長多

記者陳俊宏／綜合報導

前桃園市長、現任海基會董事長鄭文燦涉嫌貪汙收賄遭桃檢聲押，法官6日裁定500萬交保，並限定住居、出海與出境。對此，長期駐台的日本資深媒體人矢板明夫認為，這件事對民進黨是「短空長多」，此案在這時引爆，最令人擔心的是，社會關心焦點可能被轉移到案情的一些細節上，致使在立法院的攻防被忽視。

矢板明夫在臉書表示，6日最大的新聞，是民進黨的重要人物、海基會董事長鄭文燦，因涉嫌貪汙被聲押交保這件事情，因檢方事先並沒有走漏風聲，所以這件事出乎了很多人的意料。

矢板明夫指出，目前此事有很多細節還不是很清楚，且已進入司法程序，所以對鄭文燦是否真的有犯罪這件事情暫不作評論，而不管是民進黨還是總統府，都已經表態「尊重司法」。

▲▼鄭文燦交保後面露微笑，在大批媒體包圍下離開。（圖／記者呂佳賢攝）



矢板明夫說，至少可以看出，台灣的司法是有相對獨立性的，只要涉嫌犯罪，無論你屬於哪個政黨，都會受到調查；一些支持在野黨的評論人士常說的，台灣的司法是「辦藍不辦綠」、「綠能你不能」等說法，是不存在的。

矢板明夫提到，甚至還有一些評論人士說這件事是「綠營內訌」，這是一種非常嚴厲的指控，如果沒有具體證據就這麼說，在很多國家是要負法律責任的。

矢板明夫認為，這件事情對民進黨來說是「短空長多」，短期或許對民進黨的聲譽會有一定的影響，但長遠來看，可以證明民進黨執政團隊不護短；如果司法最後真的證明鄭文燦確實有貪汙行為，那麼民進黨一定會「大義滅親」，讓民眾看到其「對腐敗零容忍」的決心，不像某些在野黨，將有犯罪前科的人放在重要的位子上，還對其言聽計從。

矢板明夫表示，鄭文燦案在這時引爆，最令人擔心的是，社會關心的焦點可能被轉移到案情的一些細節上，致使在立法院的攻防被忽視，一些親中的法案、破壞台灣民主制度的法案被在野黨暗渡陳倉。他強調，杜絕貪腐、懲治貪腐非常重要，但是同時大家要記得，捍衛民主和自由更加重要。