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「娘娘」4年前問「有沒貪污」？鄭文燦：在台灣當黑官要有被抓準備

鄭文燦在桃園市長任期間，曾於2020年9月到泰籍網紅「Alizabeth 娘娘」的YouTube頻道合拍影片，一同介紹桃園美食，並稱自己沒有貪污過。（圖／翻攝YT／Alizabeth 娘娘）

▲鄭文燦在桃園市長任期間，曾於2020年9月到泰籍網紅「Alizabeth 娘娘」的YouTube頻道合拍影片，一同介紹桃園美食，並稱自己沒有貪污過。（圖／翻攝YT／Alizabeth 娘娘）

圖文／CTWANT

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦爆出疑似涉貪污弊案，經過桃園地檢署漏夜偵訊後，6日凌晨被聲押，桃園地院下午召開羈押庭，裁定500萬交保，並限制住居、限制出境出海。鄭文燦在擔任桃園市長期間，曾與泰籍YouTuber「Alizabeth 娘娘」合作拍片，被問及有無貪污時，他立刻否認，還稱「在台灣當黑官要有心理準備」，如今陷入貪污疑雲，看來頗為諷刺。

鄭文燦在桃園市長任期間，曾於2020年9月到泰籍網紅「Alizabeth 娘娘」的YouTube頻道合拍影片，一同介紹桃園美食。在影片末尾提問環節，娘娘笑問鄭，擔任市長以來，有沒有貪汙過。當時，鄭文燦立刻堅定回應「沒有」，讓娘娘驚訝：「回答很快耶！」

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娘娘笑著表示，在泰國有說法，稱政治人物沒有不貪汙的，只有貪得多、貪得少的區別，不知道台灣又是什麼狀況。鄭文燦則回應：「現在貪汙就抓，台灣如果要當黑官的話，你就要有心理準備。」

鄭文燦爆出疑似涉貪污弊案後，該影片又被PTT網友翻出，不少網友紛紛留言表示：「看來你已經準備好了呢」、「他當初還酸吳志揚的身邊有貪官」、「快笑鼠，要這樣說謊喔，阿燦」。但也有網友表示：「說不定那時候還沒有」、「我就問，誰會回答有？」

據了解，鄭文燦涉嫌在華亞科學園區開發案收賄，市府推動「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，在工五工業區東側農業區一帶約49.68公頃土地進行徵收，辦理都市計畫區段案。其中一旁9.5公頃農地是由某企業退休的楊姓經理組成重劃會申請自辦重劃，但依法未能納入方案。事後，楊經理為了讓農地納入方案，透過廖姓友人賄賂千萬元給鄭文燦，讓市府協助強行過關，將案件送至內政部審議，但後續未推動成功，鄭文燦將賄款退回，不過詳細金流仍被檢方掌握。

目前鄭文燦被桃園地院裁定500萬元交保，並限制住居、限制出境出海。鄭文燦透過律師表示「自己沒有不法行為，一切會配合司法調查，希望能盡快釐清真相，證明清白」。

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