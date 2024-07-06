快訊／國家警報響了！大雷雨轟6地　暴雨警戒區出爐

▲對流旺盛，午後出現雷陣雨。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，中央氣象署今(6日)下午15時19分針對台南市、嘉義市、嘉義縣、新竹縣、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，並同時對嘉義縣草山溪葫蘆谷、新竹縣油羅溪雞油樹下區域發布山區暴雨災防告警，另氣象署也對12縣市發布大雨特報。

氣象署下午15時19分針對台南市、嘉義市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分。氣象署提醒請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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緊接著，氣象署15時23分對新竹縣、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時0分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲▼大雷雨來襲。（圖／氣象署）

此外，氣象署也同步對嘉義縣草山溪葫蘆谷發布山區暴雨災防告警，警戒區域包括嘉義縣番路鄉、嘉義縣大埔鄉，持續時間至17時19分；並對新竹縣油羅溪雞油樹下區域發布山區暴雨災防告警，警戒區域為新竹縣橫山鄉、新竹縣尖石鄉，持續時間至17時23分。氣象署示警相關區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署下午15時10分持續對12縣市發布大雨特報，氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日新北至苗栗、南投、雲林至屏東地區及臺中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨特報

影響時間：06日下午至06日晚上

大雨：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

