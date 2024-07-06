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鄭文燦涉貪！「關鍵掮客」數月前已收押　桃檢全面封鎖消息

【鄭文燦遭聲押】57歲生日遭偵訊逾10小時　桃檢證實聲押鄭文燦

圖文／鏡週刊

本刊獨家報導前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉及貪污罪遭聲押禁見，桃園地檢署剛發出新聞稿證實，昨晚傳喚鄭文燦後，依職務上行為收賄罪，認為罪嫌重大，有羈押原因及必要，將他逮捕並向法院聲請羈押禁見。

知情人士告訴本刊，鄭文燦幾天前才結束日本行返台，今天不但是他生日，且昨天原本預計在海基會主持會議，但他臨時請假未到，就連海基會同仁也是見到本刊報導才知出大事。

本刊掌握，桃檢指揮調查局桃園市調處偵辦此案相當謹慎，幾個月前已收押一名關鍵掮客，並全面封鎖消息，即便今天凌晨深夜，桃檢法警室的電子佈告欄也不見鄭文燦遭聲押訊息顯示，外界渾然不知，府院黨也不知情，鄭文燦前後被偵訊時間超過10小時，至於他捲入哪件土地開發弊案，目前各種消息不斷，尚無法證實。

出身野百合學運世代的鄭文燦，今年57歲，是民進黨內最活躍的中生代之一，足智多謀的他黨政歷練豐富，一度躋身接班梯隊，至於案情為何，有待桃檢稍後說明。


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