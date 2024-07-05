沒搶到「蛋黃酥界愛馬仕」別哭！全家7／8線上開賣「陳耀訓鳳凰酥」

▲沒搶到「蛋黃酥界愛馬仕」別哭！全家將開賣全新「陳耀訓鳳凰酥」。（圖／全家提供）

記者林育綾／台北報導

「蛋黃酥界愛馬仕」陳耀訓蛋黃酥，日前開賣1分鐘完售，堪稱比五月天演唱會還難搶！如今全家便利商店宣布，將開賣《陳耀訓．麵包埠》今年全新品「鳳凰酥」，7/8上午10點起於「全家行動購」線上通路開賣，優惠價599元，業者也提醒大家「設鬧鐘搶購」。

▲《陳耀訓．麵包埠》全新商品「鳳凰酥」即將在全家亮相。（圖／全家提供）

今年「陳耀訓蛋黃酥」在2日中午開賣1分鐘就完售，不少網友紛紛扼腕「又沒搶到！」全家便利商店安慰消費者，沒有搶到「蛋黃酥界的愛馬仕」之稱的紅土蛋黃酥也沒關係，陳耀訓．麵包埠全新商品「鳳凰酥」即將在全家亮相，還有機會搶一波。

「陳耀訓鳳凰酥」有別於傳統鳳凰酥以冬瓜鳳梨餡為主體的做法，而是使用丹麥LURPAK奶油與熊本麵粉製成外皮，風味香醇、口感酥綿。內餡以金鑽鳳梨餡，融入紅土醃漬30天而成的鹹蛋黃，金鑽鳳梨酸甜，與鹹蛋黃的鹹香交織，達到鹹酸甜平衡的風味。

▲「陳耀訓鳳凰酥」將於7月8日上午10點起，在「全家行動購」線上通路開賣。（圖／全家提供）

「陳耀訓鳳凰酥」每盒10入，將於7月8日上午10點起，在「全家行動購」線上通路開賣，優惠價599元，數量有限只要打開「全家」APP就能簡單買，輕鬆帶回家，後續也將於全家紙本預購型錄上販售。