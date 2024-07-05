路邊1亂象！他閃過「衰吃900元罰單」　全場吵翻：厲害了台灣

▲原PO慘收900元罰單。（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

「大家互相反倒是害了自己？」一名駕駛抱怨，體諒司機下貨，加上後方車流很長，於是他特地閃過前行，反遭對向車主檢舉，因此收到他人生第一張900元罰單。文章曝光後，全場吵翻了，「病態的台灣」、「你沒讓對向車輛，硬要超車越中線逼車才導致對方檢舉」、「沒人怪違停反而檢討被檢舉，厲害了台灣！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》表示，他開車10多年，直到最近收到第一次罰單，原因也超衰，當時前方有司機正在下貨，就怕要等一段時間，加上後方車流很長，於是原PO閃過車輛，「反倒是吃一張罰單！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片可見，原PO壓到雙黃線，車輛也跨到對向車道，被對向駕駛截圖後拿去檢舉。對此，原PO只能乖乖繳900元罰單，並討拍「檢舉人是不是喪心病狂，大家互相反倒是害了自己？」文末，原PO也幽默自我安慰，「花900元把車子拍很帥....還可以接受！」

底下網友熱議，「如果你停下來，後面魔人會檢舉你在車道中暫停，最高罰24000元，所以你選擇正確」、「真的很衰小」、「病態的台灣」、「社會早就病了，習慣就好，吃飽太閒的人一堆」、「9成的駕駛都會像原PO這樣沒意外，台灣就是到處都是臨停的車輛，總不可能在那邊等下完貨吧」。

過來人回應，「我們前幾個月一樣狀況，剛申訴通過」、「這可以申訴 因為你被逼的」、「可以線上申訴，不用跑監理站了，這申訴有機會撤銷」。

有人則認為，「檢舉人不爽是主因吧，看來應該是你沒讓對向車輛，硬要超車越中線逼車才導致對方檢舉」、「原本逼不得已的情況，卻有了但是的可能，第二張照片已說明了一切，你能替貨車下貨著想的本意不錯，但是你沒替對面車道的駕駛著想，被侵犯路權的感受」；也有人直言，「沒人怪違停反而檢討被檢舉，厲害了台灣」。