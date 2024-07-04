他滑臉書怒了「史上最沒用功能」　萬人爆共鳴：超靠北

▲原PO怒指「最相關留言」功能超沒用。（圖／翻攝Threads）



網搜小組／劉維榛報導

許多人滑臉書PO文時，會先看留言反應，但常常底下一則留言都沒有，原來系統幫選擇「最相關留言」，氣得一名網友怒罵「Facebook史上最沒用的功能！」文章曝光後，引發萬人爆共鳴，「超靠北，最相關，結果一個留言都沒有」、「真的！超白癡的功能，已經好幾年了」。

一名網友在《Threads》抱怨「Facebook史上最沒用的功能」，接著貼出網頁截圖，有1166人按讚、29次分享，但卻沒有半則留言，因為上面顯示「你選擇了『最相關』，因此系統可能已過濾掉部分留言」。

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該文章引來1.6萬人怒吼，「每次都要特別去調成『所有留言』，真的超煩」、「真的神煩，我滑社群就是想看留言啊，你全部都擋掉了我要看什麼」、「白癡選項，用一用還會自己跳回去」、「重點是完全沒選擇過」、「超靠北，最相關，結果一個留言都沒有」、「真的！超白癡的功能，已經好幾年了，導致我現在早已養成點進去先按所有留言，都可以盲操作了」、「真的超沒用，相關就是跟你沒關係，每次都一片空白」。

也有用戶貼出檢舉此廣告的頁面，上面有誤導或詐欺、暴力、違禁內容的選項，怒指「明明最沒用的功能是這個」，其他人紛紛+1抱怨，「我認真檢舉過盜用名人照片詐騙N次，臉書只回過我一次，寫了什麼落落長我忘了，只記得大意是『查無不法，謝謝』，我就再也不浪費我的時間檢舉了！超廢der」、「我上周檢舉了一個露奶的機器人留言，也是回我查無不妥，有夠廢」、「每次檢舉詐騙都不會成功，有夠哭」。

▼網友也點名，檢舉功能也很廢。（圖／翻攝Threads）

