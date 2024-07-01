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社會 社會焦點 保障人權

全民盯緊！貴婦奈奈男友爸欠稅遭禁奢　檢舉「踩雷」獎金來了

▲▼貴婦奈奈男友父母遭檢方發布通緝之外逃黃立雄、黃林麗真夫妻。（圖／記者陳煥丞攝）

▲貴婦奈奈男友父黃立雄欠稅千萬，士林執行署已發布禁奢令。（資料圖／記者陳煥丞攝）

記者黃宥寧、吳佩蓁／台北報導

網紅貴婦奈奈男友的父親、前台大婦產科名醫黃立雄因涉詐欺案，5月被押解返台，但黃欠稅7149萬餘元，被法務部行政執行署士林分署列為欠稅大戶，且未提出清償計畫，遭士林分署發布禁奢令，今（1日）士林分署發布獎勵公告，只要民眾成功檢舉黃違反禁奢令，可獲得1萬至3萬元檢舉獎金。

▲▼貴婦奈奈男友的名醫父親黃立雄欠稅7000萬，遭執行署核發禁奢命令 。（圖／翻攝法務部執行署）

▲執行署今公布獎勵檢舉公告 。（圖／翻攝法務部執行署）

黃立雄與兒子創立「杏立博全」醫美診所，卻積欠103年、104年、106年、107年度4年度的綜合所得稅及罰鍰，包括欠繳個人健保費、違反醫療法罰鍰等，總計欠稅7149萬餘元，因而被列為「欠稅大戶」，士林分署要求黃提出具體清償計畫，但黃卻未提出相關計畫，上月11日已對黃發出禁奢命令。

禁奢命令內容包括，每月生活費用不得超過2萬4000元，禁止搭高鐵、計程車、飛機，到酒店、KTV、四星級飯店消費，贈與、借貸他人2000元，購買、租賃或使用2000元以上之商品或服務及投資股票、期貨等豪奢行為。

▲貴婦奈奈的公公是台大婦產科名醫黃立雄。（組合圖／翻攝臉書、杏立博全網站）

▲貴婦奈奈男友的父親是前台大婦產科名醫黃立雄（右）。（圖／翻攝臉書、杏立博全網站）

法務部行政執行署今天發出「113年度獎檢奢字第7號」公告，鼓勵民眾踴躍提出檢舉，若發現黃立雄違反禁奢令，執行署將提供1萬元至3萬元的檢舉獎金，公告期限至今年12月31日；另外，若檢舉人提供黃立雄可供執行財產的資料，並因此追回黃的欠稅款，按其清償金額的5%計算，核給獎金，最高可獲得100萬元檢舉獎金。

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