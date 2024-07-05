百度李彥宏：沒有應用的話　基礎模型一文不值

▲百度執行長李彥宏。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

百度創辦人、董事長兼CEO李彥宏4日在世界人工智能大會上表示，沒有應用的話，基礎模型一文不值，因此他早在去年開始，就在各類公開場合呼籲不要「卷」模型了，要去「卷」應用。

李彥宏提到，2023年，國內出現了百模大戰，造成了社會資源的絕大浪費，但也使得國內追趕世界上最先進的基礎模型能力得到建立。

談到開源及閉源模型，李彥宏指出，有些外行混淆了模型開源和代碼開源這兩個概念，模型開源是拿到一大堆的參數，還是要去做SFT（監督微調），做安全對齊，若不知道這些參數怎麼而來，無法做到眾人拾柴火焰高，「即使拿到對應的源代碼，也不知道用了多少數據，用了什麼比例的數據去訓練這些參數。」

李彥宏說，「拿到這些東西，並不能夠讓你站在巨人的肩膀上去迭代和開發。同樣參數規模之下，閉源模型的能力比開源模型要更好，而如果開源想要能力追平閉源，那麼它就需要有更大的參數，這就意味著推理成本會更高，反應速度會更慢。」

李彥宏認為，有沒有應用才是更加重要的，因此，他從去年下半年開始，就在各類公開場合呼籲不要卷模型了，要去卷應用，「但是我看到很多人仍然把主要的關注點放在基礎模型上，一天到晚跑分，刷榜，誰誰誰又超越GPT4了，OpenAI又出來Sora了，又出來GPT4o了等等。今天這個震撼發佈，明天那個史詩級更新，但是我要問，應用在哪裡？誰從中獲益了？」

李彥宏指出，應用並不遙遠，最簡單的是智能體，這也是百度最看好的AI應用的發展方向，搜索是智能體分發的最大的入口，比如，剛剛過去的高考季，很多大模型公司熱衷於寫高考作文，但這使用價值根本不大，真正的需求是大量考生在考完之後要報志願，選擇學校與專業，這時需要一個智能體來回答考生專業的問題。

李彥宏強調，業界應避免掉入「超級應用陷阱」，認為一定要出現一個DAU10億的APP才叫成功，「這是移動時代的思維邏輯，其實不一定，AI時代，『超級能幹』的應用比只看DAU的『超級應用』要更重要。只要對產業、對應用場景能產生大的增益，整體的價值就比移動互聯網要大多了。」