百度李彥宏：「文心一言」的中文明顯超過ChatGPT

▲百度創辦人李彥宏。（圖／翻攝自百度）



記者蔡紹堅／綜合報導

百度創辦人李彥宏近日受訪時坦承，百度旗下的AI「文心一言」在英文方面跟ChatGPT還是有差距。不過，他也強調，文心一言4.0版在中文上明顯超過了GPT-4。

李彥宏9日接受大陸媒體採訪，對於坊間「ChatGPT和文心一言有著天壤之別」的言論，他說自己不生氣，並希望能在一年之內改變這些人的想法。

李彥宏坦承，文心一言的英文訓練數據沒有ChatGPT多，所以客觀來看，英文的效果還是有差距。

李彥宏強調，在中文上，文心大模型4.0已經超過GPT-4了。他以寫詩為例，稱像文心大模型等大模型都能寫，但GPT不行，「例如寫一首詩，很多大模型都能寫，但如果我要求寫一首《沁園春》詞牌的詞，那GPT就完全搞蒙了，它不知道第一句話是4個字還是5個字。」

李彥宏說，過去一年，文心一言用戶數已突破1億，文心大模型已升級至4.0版本，經過重構的百度文庫等AI原生應用也實現了各類數據指標的提升。

另外，李彥宏也提到，人工智慧的發展比他想像中更慢，「人工智慧已經被提出快70年了，可能每過10年左右，就有一群人說，我們終於要實現通用人工智慧了，但其實情況比想像中要複雜。」

李彥宏還預言，未來將不會存在「程式設計師」這個職業，因為只要會說話，人人都會具備程式設計師的能力，「未來的程式語言只會剩下兩種，一種叫做英文，一種叫做中文。」