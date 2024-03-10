　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

百度李彥宏：「文心一言」的中文明顯超過ChatGPT

▲▼百度正式推出大語言模型「文心一言」,陸版ChatGPT,李彥宏。（圖／翻攝自百度）

▲百度創辦人李彥宏。（圖／翻攝自百度）

記者蔡紹堅／綜合報導

百度創辦人李彥宏近日受訪時坦承，百度旗下的AI「文心一言」在英文方面跟ChatGPT還是有差距。不過，他也強調，文心一言4.0版在中文上明顯超過了GPT-4。

李彥宏9日接受大陸媒體採訪，對於坊間「ChatGPT和文心一言有著天壤之別」的言論，他說自己不生氣，並希望能在一年之內改變這些人的想法。

李彥宏坦承，文心一言的英文訓練數據沒有ChatGPT多，所以客觀來看，英文的效果還是有差距。

▲▼百度正式推出大語言模型「文心一言」,陸版ChatGPT,李彥宏。（圖／翻攝自百度）

李彥宏強調，在中文上，文心大模型4.0已經超過GPT-4了。他以寫詩為例，稱像文心大模型等大模型都能寫，但GPT不行，「例如寫一首詩，很多大模型都能寫，但如果我要求寫一首《沁園春》詞牌的詞，那GPT就完全搞蒙了，它不知道第一句話是4個字還是5個字。」

李彥宏說，過去一年，文心一言用戶數已突破1億，文心大模型已升級至4.0版本，經過重構的百度文庫等AI原生應用也實現了各類數據指標的提升。

另外，李彥宏也提到，人工智慧的發展比他想像中更慢，「人工智慧已經被提出快70年了，可能每過10年左右，就有一群人說，我們終於要實現通用人工智慧了，但其實情況比想像中要複雜。」

李彥宏還預言，未來將不會存在「程式設計師」這個職業，因為只要會說話，人人都會具備程式設計師的能力，「未來的程式語言只會剩下兩種，一種叫做英文，一種叫做中文。」

ET快訊
電價更貴了！4月全面調漲　「超級大戶」漲最兇
明轉濕冷！氣溫越晚越低　鋒面接力來襲
快訊／李智凱世界盃巴庫站「鞍馬摘金」
「壓扁休旅車」害母子命危　駕駛上銬送辦
國中粉絲巧遇阮經天　「可幫簽聯絡簿嗎」他真實反應笑翻！
統一獅啦啦隊公布新成員！4正妹加入
摩鐵退房全是血！1男無生命跡象倒路旁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

百度李彥宏：「文心一言」的中文明顯超過ChatGPT

離奇！陸女癌變與長期染髮有關　頭皮胎記變惡性腫瘤　

老婆第4胎終於生兒子！老公送錢又下跪：湊成好字了　一票酸爆

陸初中生睡著醒不來　班導師背著他趕往醫院

男子持大榔頭搶金店　被逮補高喊：我不是中國人

中國2月CPI轉正　分析指仍未走出通縮陰影

陸醉男打開飛機艙門被「秒關」　空姐顫抖音問：為何要打開！

騾子肚子遭「開洞點火」　獸醫解釋：治療脹氣

照片曝光！香港出租房「玻璃罐泡2嬰屍」　法醫將提取DNA比對

陸國關院院長：台獨沒有出路　統一是必然過程

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

走進女兒的私人藝廊　媽媽感動：純粹的美好

違反醫院規定12人探病　竟因無聊「喬桌開賭」！

百度李彥宏：「文心一言」的中文明顯超過ChatGPT

離奇！陸女癌變與長期染髮有關　頭皮胎記變惡性腫瘤　

老婆第4胎終於生兒子！老公送錢又下跪：湊成好字了　一票酸爆

陸初中生睡著醒不來　班導師背著他趕往醫院

男子持大榔頭搶金店　被逮補高喊：我不是中國人

中國2月CPI轉正　分析指仍未走出通縮陰影

陸醉男打開飛機艙門被「秒關」　空姐顫抖音問：為何要打開！

騾子肚子遭「開洞點火」　獸醫解釋：治療脹氣

照片曝光！香港出租房「玻璃罐泡2嬰屍」　法醫將提取DNA比對

陸國關院院長：台獨沒有出路　統一是必然過程

李智凱世界盃巴庫站「鞍馬摘金」　下一站續拚奧運門票

肥料聯結車「壓扁休旅車」母送兒補習命危　駕駛上銬送辦

彰化縣古蹟「田中陳氏中山堂」遭火噬！85歲翁燒傷送醫

統一獅大巨蛋下半季開打　票價3月底公布

UniGirls第一代學姊林采欣轉戰娛樂圈　女孩年度發表會驚喜表演

台東縣中小聯運田徑項目閉幕　18項45人次破大會紀錄

國王東超2戰皆惜敗作收　主帥：將不甘心化為力量拚戰PLG

嘉義市西市場外觀重新設計　數位翻轉基地啟用注入青創新動力

第28屆亞洲城市跆拳道錦標賽　新北姊妹檔江宜珊、江宜璇獲雙金

國中粉絲巧遇阮經天　「可以幫簽聯絡簿嗎」他真實反應笑翻！

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

大陸熱門新聞

前夫回家做客　人妻傻眼：他們變好友

壯男健身一半　突遭陌生女「老漢推車」

照片曝光！香港出租房「玻璃罐泡2嬰屍」

搭機看泰勒絲大延誤！空姐廣播開唱全機氣消

香港出租房爆命案！玻璃罐泡2具嬰屍

藍寶堅尼一加速就失控　5秒撞爛車頭

陸醉男打開飛機艙門被「秒關」

香港23條立法後　保留蘋果日報舊報紙恐觸法

大陸又探到寳！深圳300公里處挖出億噸級大油田

床上躺著陌生女！男房客嚇到不敢進房

村民嚇呆！一次來4隻東北虎

兩女停車場互毆　他「不敢勸架」遭網暴

70歲退休女醫師受邀「MIU MIU巴黎走秀」

騾子肚子遭開洞點火　獸醫解釋：治脹氣

更多熱門

相關新聞

用ChatGPT寫出「不存在的判例」糗了

用ChatGPT寫出「不存在的判例」糗了

加拿大溫哥華的女律師崇柯（Chong Ke，音譯）使用ChatGPT撰寫法律書狀，卻不慎引述了AI捏造出來的「虛構」判例，直到對造律師反應找不著法律紀錄，才被發現便宜行事。儘管她已經出庭道歉，但仍招致抨擊，如今也正在接受溫哥華法律協會的調查。

生成式AI教學結合人社課程！清大：開創新世代研究與創新

生成式AI教學結合人社課程！清大：開創新世代研究與創新

Peugeot新車導入ChatGPT

Peugeot新車導入ChatGPT

AI模型「Sora」橫空出世　引發取代人類憂慮

AI模型「Sora」橫空出世　引發取代人類憂慮

我的工作會被AI取代？揭曉未來熱門職業

我的工作會被AI取代？揭曉未來熱門職業

關鍵字：

百度李彥宏文心一言ChatGPT

讀者迴響

熱門新聞

經營56年！可利亞餐廳「結束營業」

傻眼爸媽爽坐商務艙「5歲兒卻獨坐經濟」

柯震東多有錢？逛街秒刷851萬戰利品「全球富豪搶買」

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

即／台中砂石車翻覆！休旅車「壓縮」扭成廢鐵　2傷1命危搶救中

00940爆預購人潮　存600張月領逾4萬

日本發現「外隆起地震」新證據！恐掀30米高海嘯　專家：赴日注意

趙安吉死前狂打電話求救　奪命環節曝

NONO「暴瘦20公斤」近照曝光！　被爆南下到寺廟懺悔

Google Maps導航更便利　推出路線快覽計算即時抵達時間

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

台商創10公司進口辣椒粉　6年前就檢出蘇丹紅

更多

最夯影音

更多
曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面