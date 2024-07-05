　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／黃子佼開庭中！被控性侵「泳裝美少女」　北檢二度傳喚到案

▲▼黃子佼。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃子佼遭K小姐指控性侵。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

藝人黃子佼涉嫌持有未成年性影像，台北地院尚在審理中；未料日前化名「K小姐」的女子再爆料，稱自己17歲時曾當黃子佼的泳裝模特兒，遭黃子佼以「為藝術犧牲」等話語觸摸隱私部位，最後被性侵得逞，北檢為此案於2日下午傳喚黃子佼出庭應訊，但當天黃委請律師請假改期，並未現身。《ETtoday新聞雲》掌握，北檢今(5日)二度傳喚，黃子佼上午以「他字案被告」身分到案，目前正在開庭。

演藝圈2023年爆發Metoo運動風暴，多位藝人接連被爆猥褻、甚至性侵，其中知名主持人黃子佼也被爆捲入其中，有多名女子紛紛指控其猥褻，但因查無事證，且以和解撤告，因此處分不起訴。但檢方偵辦時，發現黃子佼竟是偷拍色情論壇「創意私房」高級會員，且持有多部未成年不雅片，目前本案還在審理中。

未料另名K小姐在得知黃子佼收藏未成年性影像後，透過網紅發文，控訴黃2006年8月間邀約當時僅有17歲的她到內湖住處，引導她換上清涼泳裝，並近距離在沙發上變換各種姿勢，期間黃子佼趁著調整姿勢的空檔伸出鹹豬手觸碰K女敏感部位，隨後更要她「為藝術犧牲」解開上衣，並跨坐到她身上性侵得逞。K小姐表示，案發後黃子佼持續神隱，因等不到一句道歉，因此決定提告。

北檢獲報後簽分他字案後展開調查，在近2個月後，於2日上午首度傳喚黃子佼到案，但當天黃臨時委請律師請假改期，因此未出庭應訊。今(5日)北檢二度傳喚黃子佼，黃在躲避媒體後，低調抵達北檢應訊，目前正在開庭中。

ET快訊
LIVE／蘿拉開除原因曝！疑捲南寧詐騙　女警抹黃內幕「內鬥犧
快訊／黃子佼庭訊1小時後請回　遭大陣仗包圍不回應
蘿拉吸血千萬蔡阿嘎都不知？　網炸鍋：不意外
快訊／4檔AI概念股「連續亮漲停」！　妖股狂飆漲逾3.5倍
快訊／虐打逼吃屎！天母富夫妻嗆找AIT　善良印傭原諒了
近政大、限男租客！　房東三點全露意外入鏡
快訊／Faye贏了！　陳建寧怒：欠我和華研一個道歉
快訊／找到了！新月沙灘失聯「橄欖球校隊」尋獲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／黃子佼遭控性侵！庭訊1小時後請回　見媒體大陣仗包圍不回應

不爽博愛座有人！50歲業務員提袋打人嗆「白爛」　硬坐對方身上

快訊／大稻埕女浮屍身分曝！　為新莊新海橋墜橋女

當街偷腳踏車拆零件「人贓俱獲」　賊曝離譜理由：修車缺零件

火爆男持園藝刀、木條攻擊同事　法官這原因讓他逃過牢獄

通緝犯旅館被逮　「全身剩4000一半給你」母帶懷孕未婚妻探視

深夜持13提款卡領錢「要去百貨血拚」　警員打臉：關門了！

快訊／遭虐打逼吃屎斷牙耳聾！天母富夫妻嗆找AIT　善良印傭原諒了

審學弟兒子車禍肇逃案　前法官高明哲被控關說...無罪確定

人夫放閃女友PO接吻照「我愛的人」　正宮氣炸告討百萬

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

疑姊姊玩打火機釀禍！　高雄2歲女童命喪火窟

孫安佐自認不是壞小孩　再說我有病試試看

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

快訊／黃子佼遭控性侵！庭訊1小時後請回　見媒體大陣仗包圍不回應

不爽博愛座有人！50歲業務員提袋打人嗆「白爛」　硬坐對方身上

快訊／大稻埕女浮屍身分曝！　為新莊新海橋墜橋女

當街偷腳踏車拆零件「人贓俱獲」　賊曝離譜理由：修車缺零件

火爆男持園藝刀、木條攻擊同事　法官這原因讓他逃過牢獄

通緝犯旅館被逮　「全身剩4000一半給你」母帶懷孕未婚妻探視

深夜持13提款卡領錢「要去百貨血拚」　警員打臉：關門了！

快訊／遭虐打逼吃屎斷牙耳聾！天母富夫妻嗆找AIT　善良印傭原諒了

審學弟兒子車禍肇逃案　前法官高明哲被控關說...無罪確定

人夫放閃女友PO接吻照「我愛的人」　正宮氣炸告討百萬

金在中共有8個姊姊「大20歲親姊首度曝光」　秒撥電話霸氣幫追星

7月才4天已有200人熱到送醫！今明更高溫　防中暑6大重點一次看

新冠疫情再起！單週死亡增64例　藍委轟：政府不積極防疫

大谷翔平30歲生日吞3K　道奇3比9輸響尾蛇　

百度李彥宏：沒有應用的話　基礎模型一文不值

台北超澎湃「波士頓龍蝦三明治」回歸！還有小提琴現場伴奏雙饗宴

《孤獨的美食家》店家實訪！富山縣50年老居酒屋開箱　必喝當地地酒

晶片價格提升！三星利潤成長優於預期　股價寫今年新高

花蓮知名冰店「浪花丸」9月結束營業　不敵天災人禍：先選擇離開

又一家撐不住！花蓮人氣冰店浪花丸9／1熄燈　業者：已盡最大努力

社會熱門新聞

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

公婆疼孫卻百般刁難她！狠母萌報復心親手送走2女兒

殺女姦屍雙刀惡男掰：吃威而鋼忍不住

女警「抹黃賣淫」兩樣情！　D罩杯女警被力挺

即／找到了！「橄欖球校隊」新月沙灘溺水　尋獲已成冰冷遺體

即／北市小黃撞男女YouBike騎士　駕駛送醫亡

喪屍煙油入侵台灣　可鏘到身體對折成夜店新寵

獨／喜相逢私廚被檢舉逃漏稅　闆娘曝：4月已停業

新北狠母誘騙2女兒下碧潭　放手讓水沖走

基隆漁船公海遭日保安廳攔截　船長被帶走

無良爸捲走苦命女消費券　 她長大訴請免除扶養義務

快訊／黃子佼開庭中！被控性侵「泳裝美少女」遭傳喚

獨／喜相逢私廚爆停業！仍續　衛生「3缺失」曝

更多熱門

相關新聞

捏乳拍SM片　高市狼師解聘永不錄用

捏乳拍SM片　高市狼師解聘永不錄用

高雄一名已婚狼師20多年來性侵16名小學男童，檢警介入調查後，發現男師的電腦和手機內竟有不雅影照，包含綑綁式性虐片，其中受害者最小才9歲，近日法院審理後，重判狼師18年徒刑。高雄市教育局表示，市府已於今年6月19日予以核准解聘，並永不錄用。

高雄淫師性侵16童　校園版黃子佼重判18年

高雄淫師性侵16童　校園版黃子佼重判18年

黃子佼官司纏身黃氏宗親會停運作

黃子佼官司纏身黃氏宗親會停運作

即／黃子佼被控性侵泳裝美少女　神隱請假

即／黃子佼被控性侵泳裝美少女　神隱請假

即／黃子佼、賀軍翔涉性侵　北檢將傳喚2人開庭

即／黃子佼、賀軍翔涉性侵　北檢將傳喚2人開庭

關鍵字：

黃子佼

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

蘿拉真實背景被挖出！受害苦主現身爆內幕

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

1年激瘦33Kg！他靠超慢跑擺脫3高＋脂肪肝

花60元停車「發票中千萬」明天不領就充公了

愛家名醫外遇　小三現況曝光

公婆疼孫卻百般刁難她！狠母萌報復心親手送走2女兒

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

林志玲帶兒去遊樂場　陪玩親餵水獲讚

江坤俊被爆追求許藍方　雙方經紀人回應

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！台大前員工回鍋

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面