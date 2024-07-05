快訊／黃子佼開庭中！被控性侵「泳裝美少女」　北檢二度傳喚到案

▲黃子佼遭K小姐指控性侵。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

藝人黃子佼涉嫌持有未成年性影像，台北地院尚在審理中；未料日前化名「K小姐」的女子再爆料，稱自己17歲時曾當黃子佼的泳裝模特兒，遭黃子佼以「為藝術犧牲」等話語觸摸隱私部位，最後被性侵得逞，北檢為此案於2日下午傳喚黃子佼出庭應訊，但當天黃委請律師請假改期，並未現身。《ETtoday新聞雲》掌握，北檢今(5日)二度傳喚，黃子佼上午以「他字案被告」身分到案，目前正在開庭。

演藝圈2023年爆發Metoo運動風暴，多位藝人接連被爆猥褻、甚至性侵，其中知名主持人黃子佼也被爆捲入其中，有多名女子紛紛指控其猥褻，但因查無事證，且以和解撤告，因此處分不起訴。但檢方偵辦時，發現黃子佼竟是偷拍色情論壇「創意私房」高級會員，且持有多部未成年不雅片，目前本案還在審理中。

未料另名K小姐在得知黃子佼收藏未成年性影像後，透過網紅發文，控訴黃2006年8月間邀約當時僅有17歲的她到內湖住處，引導她換上清涼泳裝，並近距離在沙發上變換各種姿勢，期間黃子佼趁著調整姿勢的空檔伸出鹹豬手觸碰K女敏感部位，隨後更要她「為藝術犧牲」解開上衣，並跨坐到她身上性侵得逞。K小姐表示，案發後黃子佼持續神隱，因等不到一句道歉，因此決定提告。

北檢獲報後簽分他字案後展開調查，在近2個月後，於2日上午首度傳喚黃子佼到案，但當天黃臨時委請律師請假改期，因此未出庭應訊。今(5日)北檢二度傳喚黃子佼，黃在躲避媒體後，低調抵達北檢應訊，目前正在開庭中。