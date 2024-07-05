保時捷停地下室竟發霉！　方向盤「佈滿黃色菌絲」超噁畫面曝

▲保時捷停地下室發霉，方向盤上佈滿黃色菌絲。（圖／翻攝自微博）



記者張方瑀／綜合報導

中國上海市一名女子將自家的保時捷轎車停放在地下停車場．沒想到半個月後，車內竟已嚴重發霉，方向盤上佈滿黃色菌絲，讓她當場嚇壞直呼，「上海的梅雨季有多可怕，半個月沒開的車，（車）都不想要了。」

根據陸媒報導，上海一名蔡姓女子將自家的保時捷轎車停放在地下停車場，沒想到半個月後再次打開車門時，裡面已經嚴重發霉，尤其整個方向盤幾乎被黃色菌絲包裹住，座位、窗戶把手、擋風玻璃前也全佈滿黴菌，畫面相當可怕。

蔡女表示，由於近期是梅雨季節，她剛好要回老家，因此將車子停在地下停車場，沒想到再回來會是這種情景，「上海的梅雨季有多可怕，半個月沒開的車，（車）都不想要了。」

蔡女說，無奈之下，她最後還是選擇帶著拋棄式手套，努力將車子開到洗車場處理。

網友們也紛紛表示，黴菌非常難處理，光是清洗可能無法根除，「多呼吸幾秒，感覺會得肺炎」、「洗了後續也會發黴，常常開就會好點」、「黴是清理不乾淨的，一旦發黴，以後濕度過高就會再一次出現」、「我不買保時捷是有原因的」。