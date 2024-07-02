上海「遠東第一監獄」搬遷　「十座足球場大」4000囚室配絞刑場　

▲上海提籃橋監獄正式遷出市中心，搬往青浦青東農場監獄片區。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海虹口區提籃橋監獄始建於1901年，地處曾經的鬧市區，位置十分優越，設有4000間獄室，收押犯人最多曾達8000多人，被稱為「遠東第一監獄」。不過，隨著時代變遷，在上海中心城區的這座監獄雖改建成博物館，仍被部分民眾認為與城市發展格格不入，更看重的是區塊位置帶來的紅利，因此，監獄搬遷的呼聲一直存在。

《澎湃新聞》報導，7月1日，上海市司法局、上海市監獄管理局等多方證實，提籃橋監獄已完成整體搬遷，新址選定在青浦青東農場監獄片區，搬遷後提籃橋監獄名稱繼續保留。

《上海地方誌》文獻記載，提籃橋監獄始建於1901年，地處華德路117號（長陽路147號），1903年5月正式啓用，後經改、擴建，至1935年形成現有的建物及規模。

提籃橋監獄擁有10棟4至6層監舍，近4000間囚室，還有工場、醫院、炊場、辦公樓等建築，共有建築面積7萬多平方公尺，約10座足球場大小。監獄四周有5公尺高牆環繞，除普通監室外，還建有「橡皮監」（防暴監房）、「風波亭」（禁閉室）、「室內刑場」（絞刑房）和室外刑場等特殊設施。

由於提籃橋監獄規模龐大，最多曾收押8000多人，比印度孟買監獄和日本巢鴨監獄還大，因此，曾被外界視為「遠東第一監獄」。

提籃橋監獄最初由英國人統治，關押對象為上海公共租界內的中國籍犯人，二戰結束後，提籃橋監獄曾是最早審判日本戰犯的地方，也是執行絞刑的刑場。

1949年前，該監獄曾囚禁過部分知名人物，包括章太炎、鄒容、任弼時、王孝和等；1949年後，提籃橋監獄收押、改造、教育大批罪犯，包括汪精衛的妻子陳璧君、汪偽政府的政要高官汪曼雲等人。

直至1999年12月，提籃橋監獄十字樓成為「上海監獄陳列館」，近3000平方公尺的展區呈現中國監獄史、上海監獄史等，將監獄的變遷已原貌方式保留在提籃橋監獄內。

據了解，提籃橋區域不僅有監獄，還有摩西會堂及猶太文化、下海廟以及舟山路沿線弄堂住宅等各類歷史老建築群，因此，提籃橋監獄的遷址，成為該區塊整體規劃改變的重要一步。