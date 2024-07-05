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快訊／F.I.R.合約爆師徒反目　前主唱詹雯婷涉誣告恩師一審無罪

▲▼F.I.R.飛兒樂團前主唱Faye詹雯婷涉誣告，14日到台北地院出庭和作證的前團長暨恩師陳建寧對決，華研國際音樂大中華區總裁何燕玲作證釐清當年簽約經過。（圖／記者黃哲民攝）

▲F.I.R.飛兒樂團前主唱Faye詹雯婷（中）控恩師陳建寧偽造文書，陳獲不起訴，詹反被起訴涉犯誣告罪嫌，一審獲判無罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷，與前團員兼恩師陳建寧因合約糾紛鬧翻，詹告陳偽造文書不成、反被起訴涉犯誣告罪嫌，陳出庭嘆名譽遭詹破壞、「我對人性傷透了心」，詹不認罪，當庭怒瞪陳張嘴無聲指責「你說謊」，台北地院審結，今（5日）判詹無罪，可上訴。

詹雯婷與陳建寧等人，今都沒到庭聆判。飛兒樂團於2002年由主唱詹雯婷Faye、吉他手阿沁（黃漢青）Ian，與鍵盤手陳建寧Real共組，團名F.I.R.取自3人英文名字字首，2004年推出首張專輯成名，隔年獲第16屆金曲獎最佳國語演唱新人獎，擔任團長的陳男也是詹的恩師。

本案源於詹雯婷於2018年退出飛兒樂團，以本名單飛發展，她在2019年指控陳建寧2013年冒用她的簽名，簽約從當時的唱片公司改加盟華研國際音樂公司，告陳男與華研董事長呂燕清、總經理何燕玲等人涉嫌偽造文書。

台北地檢署依刑事局鑑定筆跡結果，認定詹雯婷當年在履約保證書親筆簽名，將陳建寧等人不起訴處分確定，另分案偵辦詹女所涉誣告罪嫌，檢方起初認為雙方可能對授權範圍有誤會，加上陳男證稱「Faye常忘東忘西」，2021年處分詹不起訴。

▲▼ 飛兒樂團前主唱詹雯婷誣告案開庭-陳建寧。（圖／記者黃克翔攝）

▲飛兒樂團團長陳建寧出庭表示對詹雯婷「退讓到退無可退」，不解為何詹還要誣告他。（圖／記者黃克翔攝）

但經高檢署發回重查，檢方認為詹雯婷明知自己親簽保證書卻執意提告，去年（2023年）6月起訴詹涉犯誣告罪嫌，法定最重可判7年以下徒刑。

本案審理時，詹雯婷從簽約始末、何人在場以及筆跡鑑定結果，樣樣爭執，堅稱自己「就是沒簽約」加盟華研，也沒授權陳建寧代簽。

最後辯論時，詹雯婷、陳建寧與首度出庭的黃漢青3人尷尬合體，阿沁作證時多以「不記得等語，」含糊帶過關鍵問題，自稱信任陳建寧、陳若要他簽合約他就搶第一，「來幾份簽幾份」，簽完他就去寫歌。

▲▼F.I.R.飛兒樂團前吉他手黃漢青（阿沁、Ian），28日到台北地院作證，與前主唱詹雯婷Faye、團長陳建寧另類合體。（圖／記者黃哲民攝）

▲飛兒樂團前吉他手黃漢青（阿沁、Ian）出庭作證，與前主唱詹雯婷Faye、團長陳建寧另類合體，含糊帶過關鍵問題。（圖／記者黃哲民攝）

陳建寧明講詹雯婷毀約主因，是不滿華研不幫她出個人專輯，陳不留情說「藝人紅了，我們都被她綁架」，詹是主唱，即使一直變卦、大家只能配合，詹要單飛，他就祝福、自行設法找新主唱補位，努力維護F.I.R.品牌，從沒拿合約逼詹、告詹違約，「我真的不懂她為何誣告我」。

陳建寧哽咽說投入積蓄600萬元，栽培詹雯婷跟阿沁練歌，把詹從一介大學生打造成全國知名歌手，他對詹這麼好，「退讓到退無可退」，卻被詹誣告、造成一輩子侮辱，「我對人性傷透了心」。陳強調，詹確實親簽本案合約。

詹雯婷當庭圓睜鳳眼瞪著陳建寧，嘴唇數度張合，無聲指責陳「你，說，謊」。詹嗆陳誣賴她為個人專輯而毀約、把她說成十惡不赦，但「我已很客氣，沒說你偷簽」，自認先前6年7張專輯對得起栽培之恩，告陳涉嫌偽造文書，不是要跟任何人過不去。

檢方強調詹雯婷當時並非第1天當歌手、也非第1次簽合約，刑事局鑑定確認本案合約文件是詹親簽，「哽咽、哭泣或許能博取同情，但不能改變已發生的事實、顛倒是非」，建請合議庭審酌詹的犯後態度，判處有罪並從重量刑。

辯護律師指詹雯婷本件被偽簽的合約是可怕的「賣身契」，民間鑑定人已證稱本案合約文件不是詹親筆簽名，刑事局鑑定結論錯誤不可信。

華研公司以告訴人身分委任律師出庭，直指詹雯婷「難搞」、批詹不僅提告，還聲請檢方搜索華研，「用卑鄙、毒辣手段對付如此照顧她的公司」，幸好檢方不准，華研被師徒恩怨波及成墊背的替死鬼、上市公司商譽險遭毀滅，請求重判詹。

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