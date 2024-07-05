噁爆！外送拉麵「溏心蛋爬滿蛆」　網嚇壞：以為是白芝麻

▲女網友訂購林口一間拉麵店外送，卻發現溏心蛋爬著蛆。（翻攝臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」）

圖文／鏡週刊

太驚人！一名女網友分享，她透過外送點了拉麵，食用時卻發現溏心蛋上爬著蛆，向店家反映則得到原物料沒有問題的回應，請她直接向外送平台申請退款，讓他痛批處理態度消極。對此，店家澄清，當時回覆過倉促造成顧客觀感不佳很抱歉，會將現有食材全數廢棄，並進行環境清消，才會再重新營業。

一名女網友日前在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」發文，透露日前透過外送平台點了一碗拉麵，準備大快朵頤之際，發現溏心蛋旁撒著白芝麻，仔細一看竟看見蛋上面有蠕動中的蛆，讓她嚇得打電話向拉麵店反映。

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原PO說，拉麵店長稱，經檢查麵和蛋都沒有發現問題，請她直接向外送平台申請退費，讓她深感不滿，認為問題並非退款；原PO解釋，致電拉麵店反映問題，是希望店家能多加注意並改善，沒料到卻得到消極的回應。

原PO也透露，已致電新北市政府，政府回應立案需6個工作天，她才透過網路先提醒大家，事後已收到店家主動致電道歉。

該拉麵店長也在社團發文，澄清接到客訴電話當下隨即通話並檢視工作台的食材，回覆的過於倉促，導致顧客觀感不佳，再次誠摯道歉；通話後也再度重新確認食材狀況，為了避免相同事件再次發生，會立刻將現有食材廢棄處理，進行全面的環境清消與硬體設備改善，希望大眾能再給他們一次機會。



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