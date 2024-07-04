「散步車沒完全打開」害嬤摔倒後腦撞地不治　粗心女看護下場曝

▲印尼籍女看護蘿菲雅（譯音）今年3月間照護高齡阿嬤，疑似未將散步車完全展開，導致阿嬤後腦著地送醫急救，住院20天後仍傷重不治。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

印尼籍女看護蘿菲雅（譯音）來台照顧高齡阿嬤，今年3月在桃園市桃園區照顧高齡阿嬤，攙扶阿嬤乘坐散步車欲外出，疑似未將散步車完全展開，導致阿嬤後腦著地送醫急救，經醫院緊急進行顱內手術住院20天仍因傷重不治；桃園地檢署調查時，女看護坦承疏失，檢方偵結依過失致死罪嫌起訴。

檢警調查，32歲的印尼籍女看護蘿菲雅（譯音）今年3月16日入境，受聘幫忙照顧高齡阿嬤生活起居，3月29日上午8時許，女看護將阿嬤從床上攙扶至散步車準備外出散步，卻未注意輪椅上旋紐、車架、煞車等零件是否緊鎖穩固，且功能運行正常，就把阿嬤攙扶至散步車上推至客廳。

不料，散步車下方支架未完全展開，導致無法支撐阿嬤體重，阿嬤因重心不穩往後傾倒，導致後腦勺著地，女看護雖立即連絡雇主返家查看，同時通報119送往台北榮總桃園分院急救，因阿嬤頭部外傷合併急性腦硬膜出與高血壓，院方緊急施予顱骨切除手術治療，清除顱內血塊，住院20天後仍傷重不治。

桃檢複訊時，女看護蘿菲雅坦承犯行，雇主與警方則提供醫院診斷證明書、相驗報告書與現場監視器截圖翻拍照片等佐證，確認犯行明確，檢方偵結依過失致死罪嫌將她起訴。