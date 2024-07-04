情侶違停遭攔查飄異味...被揪出藏彩虹菸　2警專生實習建功

▲桃園警分局員警昨晚發現路邊違停，警專實習生聞到車內有異味還發現面紙內夾雜彩虹菸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局埔子派出所員警昨（3）日晚間實施夜間巡查勤務，在桃園區安樂街發現路邊轎車紅線違停，盤查時察覺車內傳出不明異味，其中警專實習生黃詩涵直覺駕駛座旁有不明菸草，但楊姓駕駛堅稱是香水味道，員警接手後發現是彩虹菸，另副駕駛座旁吳姓女友則持有毒咖啡包，帶回偵訊後依違反毒品防制條例，將這對情侶移送桃園地檢署偵辦。

桃園警方指出，埔子派出所員警何承育、何宜澂昨晚8時許帶領2名警專實習生黃詩涵、呂旻書執行巡邏勤務，在桃園區安樂街發現紅線違停轎車，且影響其他車輛通行，4名員警立即上前盤查。

員警核對轎車47歲駕駛楊姓男子與26歲吳姓女友身分時，站在車旁的黃詩涵聞到車內有股異味道，立即向實習指導學長何承育回報，楊男則辯稱是車內香水味道，員警仔細察看駕駛座旁杯架發現一團面紙，裡面夾藏三級毒品彩虹菸，因毒菸味道混合香水味產生怪異味道。

▲2名警專實習生在2名學長帶領下，首次見習巡邏就建功。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另名實習生呂旻書也察覺副駕駛的吳姓女友則持有毒咖啡包，2人當場承認持有三級毒品，員警將這對情侶檔帶回派出所偵訊，訊後依違反毒品防制條例，將2人移送桃園地檢署偵辦。