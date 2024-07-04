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2024「國泰雲門隨行吧」　年度鉅獻《波》7月戶外公演登場

▲▼國泰金控,雲門舞集,國泰雲門隨行吧,波,藝術,鄭宗龍,真鍋大度。（圖／業者提供）

▲2024「國泰雲門隨行吧」戶外公演將於7/27（六）臺北及8/3（六）嘉義盛大登場，帶來雲門藝術總監鄭宗龍與日本新媒體藝術家真鍋大度合作的《波》。（圖／雲門舞集提供）

生活中心／綜合報導

國泰金控長期支持臺灣藝文活動，攜手雲門舞集走過29個年頭，共創「國泰雲門隨行吧」的系列活動，實踐「藝術即生活」理念，致力於將舞蹈遍布臺灣每個角落。今年以「一起．藝術萌芽」為主題，邀請大眾一起喚醒內在的藝術初心。每年眾所期待的「地表最大戶外舞蹈表演」戶外公演活動，今年將於7/27臺北及8/3嘉義盛大登場，將帶來雲門藝術總監鄭宗龍與日本新媒體藝術家真鍋大度合作的《波》。9月由社區巡演「與雲門共舞」接棒，到新北、高雄、澎湖、臺東四地演出，打造屬於全臺民眾的夏日藝術盛宴。

國泰偕雲門共舞推廣藝文近三十載，舉辦近300場演出，累積逾265萬人次參與，每年最令人期待的就是萬人共襄盛舉，一起打造出地表最大戶外舞蹈表演。雲門戶外公演儼然成為臺灣人的共同記憶與驕傲，也是國泰致力推廣藝術走入生活的具體實踐。今年「國泰雲門隨行吧」戶外公演帶來的舞作《波》，由鄭宗龍與日本新媒體藝術家真鍋大度，透過科技工具感測、讀取雲門舞者身上的數據與素材，運用人工智慧（AI）生成影像和音樂，表現出互相牽動的波動漣漪。鄭宗龍表示，《波》是舞者的「動心起念」創造出前所未見的舞台風景，希望通過舞蹈表現這種互動，展現出「在一起」的凝聚力量，融合了舞蹈、科技和藝術，透過舞者肢體、影像和聲音訊號的互動，展現出藝術與科技的完美結合。

▲▼國泰金控,雲門舞集,國泰雲門隨行吧,波,藝術,鄭宗龍,真鍋大度。（圖／業者提供）

▲今年「國泰雲門隨行吧」戶外公演帶來的舞作《波》，由鄭宗龍與日本新媒體藝術家真鍋大度，透過科技工具感測、讀取雲門舞者身上的數據與素材，運用人工智慧AI生成影像與音樂，和舞蹈共創出相互牽動的波動漣漪。（圖／雲門舞集提供；攝影：李佳曄）

除了每年精心呈現、與國際同步的精彩舞作外，今年「國泰雲門隨行吧」更於演出前帶領「全民律動」，邀請觀眾一同手舞足蹈，共創美好回憶。不僅如此，今年在臺北場次的舞作演出結束後，加碼演出由音樂人林強與新媒體團隊超維度帶來的夏夜派對，林強將改編臺灣經典歌曲，配合現場捕捉及AI人工智慧生成的視覺效果，帶領民眾一同沉浸於獨特的音像表演，打開每位觀眾的多重感官體驗。

今年「國泰雲門隨行吧」亦推出多項互動的周邊活動，邀請大眾一起共創藝術盛事。AIGC互動活動「藝樹(Artree)」，只要用聲音描繪你的藝術生活樣貌，就能透過生成式AI，生成獨一無二專屬於自己的「藝樹」，即日起，即可在線上打造自己的專屬藝樹，使它萌芽茁壯。另外，演出現場也呼應《波》的創作概念，將光波、聲波進行解構，邀請大眾用「馬賽克磁磚」共同創作出屬於全民的獨特藝術作品。

「國泰雲門隨行吧」社區巡演「與雲門共舞」將於9月起四地巡演，陸續走訪新北市立樹林高級中學、高雄市國立科學工藝博物館、澎湖縣多功能綜合體育館、臺東縣國立臺東高級中學，循著雲門舞者的舞蹈步伐，讓藝術深入臺灣的每個角落，無論都市或鄉村，都有機會親臨國際級的藝術演出。2024年「國泰雲門隨行吧」臺北、嘉義戶外公演《波》皆為自由入場，社區巡演則需事先線上報名；詳情請上「國泰雲門隨行吧」官網https://www.cathaycg.com.tw/

▲▼國泰金控,雲門舞集,國泰雲門隨行吧,波,藝術,鄭宗龍,真鍋大度。（圖／業者提供）

▲「國泰雲門隨行吧」社區巡演「與雲門共舞」將於9月起四地巡演，陸續走訪新北市樹林高級中學、高雄市國立科學工藝博物館、澎湖縣多功能綜合體育館、臺東縣國立臺東高級中學，將藝術深入臺灣每個角落。（圖／雲門舞集提供；攝影：李佳曄）

全臺戶外公演與社區巡演場次相關資訊

▲▼國泰金控,雲門舞集,國泰雲門隨行吧,波,藝術,鄭宗龍,真鍋大度。（圖／業者提供）

※戶外公演為自由入場、免費參加，歡迎提早（17:30）來作伙玩喔！
※社區巡演自8月21日起開放報名，敬請留意官網資訊

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