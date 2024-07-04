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麻瓜也能用！哈利波特1:1比例「魔杖一卡通」神還原　嗶卡會發光

▲▼海格生日蛋糕小廢包。（圖／一卡通提供）

▲一卡通公司推出哈利波特魔杖與海格生日蛋糕小廢包造型一卡通。（圖／一卡通提供）

記者許宥孺／高雄報導

光拿著就超有感覺！一卡通公司近年推出的造型一卡通，一推出往往造成轟動，這次將經典電影《哈利波特》中，哈利與鄧不利多的魔杖，以及海格送給哈利的生日蛋糕變成一卡通造型，通勤時刻使用猶如身在九又四分之三月台，而且嗶卡後魔杖還會發光，讓粉絲在「麻瓜世界」圓了巫師夢。

一卡通公司實現平凡麻瓜的魔法夢，將哈利波特與鄧不利多的魔杖，以及海格送給哈利的的生日蛋糕，通通變成造型一卡通。粉絲入手一支，在通勤時刻還能幻想自己站在九又四分之三月台前往霍格華茲，嗶卡後魔杖LED燈亮起，就像進入魔法世界，讓人忍不住喊出「速速前，魔杖」。

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▲魔杖哈利波特一卡通 嗶卡會發亮。（圖／一卡通提供）

▲▼魔杖嗶卡還會發光，猶如施展魔法。（圖／一卡通提供）

▲魔杖哈利波特一卡通 嗶卡會發亮。（圖／一卡通提供）

一卡通公司指出，魔杖一卡通除了可以刷卡進站，搭火車、搭捷運、搭公車外，也可以在便利商店支付，或是設定電子解鎖開門等，實用的陪伴日常生活，魔杖一卡通共有「哈利波特」與「鄧不利多」2種款式，精緻的呈現魔杖細節與特色，是每一位哈利波特迷必備的收藏。

▲▼海格生日蛋糕小廢包。（圖／一卡通提供）

▲海格送給哈利的生日蛋糕，一卡通公司做成小廢包造型一卡通。（圖／一卡通提供）

而電影中令魔法迷印象深刻的一幕，是巨人海格特製的粉紅色奶油蛋糕，粉紅色的鮮奶油配上綠色的字母，是海格在《哈利波特：神秘的魔法石》中與11歲的小哈利波特第一次見面時贈送的蛋糕，也是哈利波特人生獲得的第一顆生日蛋糕，哈利波特生日蛋糕小廢包一卡通還原電影裡的小細節，像是海格不小心坐到的裂痕，以及海格獨特風格的文字「HAPPEE BIRTHDAE HARRY」，小廢包不僅能收納，還可掛在包包上當作飾品。

一卡通公司表示，魔杖、奶油蛋糕造型一卡通將於7月10日上午11點起，將於7-ELEVEN OPEN POINT、蝦皮商城搶先預購。

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