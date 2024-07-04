狂買二手豪車當「碰碰車」1年狂撞17次　詐領保險567萬...結果曝

▲二手豪車當「碰碰車」狂撞！詐團假車禍A理賠。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市刑大專案小組獲報，以41歲黃姓男子為首的詐保集團，涉嫌用4、50萬元的低成本價格，購入多部BMW二手油電車，投保鉅額保險後連續製造17起假車禍，1年來成功詐領567萬。保險公司起疑後發現，肇事車主竟都互相認識、還是同公司同事，因而報警，警方後續破獲詐保集團逮捕15嫌。雄檢今偵結全案，依詐欺罪嫌起訴黃男等6人。

▲詐團製造「假車禍」真理賠，得手近千萬 。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市警方去年接獲4家保險業者報案，因為數起BMW大七油電車車禍，車損及撞擊方式有些尋常，經調查後才發現，事故雙方竟是同一公司員工，驚覺有貓膩，懷疑有集團製造假車禍要詐領保險金。

▲▼詐團低價入手BMW大七油電車，製造假車禍理賠。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方分析相關車禍事故資料，發現該車款新車行情約500多萬，但因折舊率高、二手交易價格差，當鋪及權利車僅賣30-50萬不等。

而以黃男為首的詐保集團在前年至去年10月間，鎖定該車款資產帳面價值遠高於實際價值的奇特情形，以4、50萬元購買BMW大七油電車後，先安排想要投資或有債務問題的友人作為人頭，充任車輛名義車主。

接著，再向保險公司投保車體險及免折舊條款，後續安排上述名義車主，以事前聯絡的方式，故意製造17起假車禍，致使投保車輛因而毀損，再向保險業者申請理賠，1年來共有7件成功申請理賠，獲賠567萬元，另外10件保險業者覺得有異拒絕理賠。

▲詐團製造「假車禍」真理賠，警掌握情資，一口氣逮捕15嫌。（圖／記者賴文萱翻攝）

經警方長時間埋伏、跟蹤蒐證，掌握重要情資後，去年12月底兵分多路於鼓山、左營、楠梓、鳳山、林園、苓雅區等處同步執行拘提、搜索，逮獲以黃嫌為首等15人的詐保集團，並分別查扣手機、新臺幣66萬餘元、自小客車2部、本票、公司大小章、車禍理賠申請書等證物。

全案依法移送地檢署偵辦，其中有一起事故為真車禍，有2人獲不起訴處分，另7人坦承聽命製造假車禍，但因無前科，檢方命交付公庫10至15萬元並給予緩起訴，而黃男等6人犯罪事證明確，遭檢方偵結後依詐欺罪嫌起訴。