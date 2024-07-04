　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狂買二手豪車當「碰碰車」1年狂撞17次　詐領保險567萬...結果曝

▲▼ 二手豪車當「碰碰車」狂撞！詐團假車禍A理賠　1年狠撈567萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲二手豪車當「碰碰車」狂撞！詐團假車禍A理賠。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市刑大專案小組獲報，以41歲黃姓男子為首的詐保集團，涉嫌用4、50萬元的低成本價格，購入多部BMW二手油電車，投保鉅額保險後連續製造17起假車禍，1年來成功詐領567萬。保險公司起疑後發現，肇事車主竟都互相認識、還是同公司同事，因而報警，警方後續破獲詐保集團逮捕15嫌。雄檢今偵結全案，依詐欺罪嫌起訴黃男等6人。

▲▼低價入手BMW大七油電車！詐團製造「假車禍」真理賠，得手近千萬 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲詐團製造「假車禍」真理賠，得手近千萬 。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市警方去年接獲4家保險業者報案，因為數起BMW大七油電車車禍，車損及撞擊方式有些尋常，經調查後才發現，事故雙方竟是同一公司員工，驚覺有貓膩，懷疑有集團製造假車禍要詐領保險金。

▲▼低價入手BMW大七油電車！詐團製造「假車禍」真理賠，得手近千萬 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼詐團低價入手BMW大七油電車，製造假車禍理賠。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼低價入手BMW大七油電車！詐團製造「假車禍」真理賠，得手近千萬 。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方分析相關車禍事故資料，發現該車款新車行情約500多萬，但因折舊率高、二手交易價格差，當鋪及權利車僅賣30-50萬不等。

而以黃男為首的詐保集團在前年至去年10月間，鎖定該車款資產帳面價值遠高於實際價值的奇特情形，以4、50萬元購買BMW大七油電車後，先安排想要投資或有債務問題的友人作為人頭，充任車輛名義車主。

接著，再向保險公司投保車體險及免折舊條款，後續安排上述名義車主，以事前聯絡的方式，故意製造17起假車禍，致使投保車輛因而毀損，再向保險業者申請理賠，1年來共有7件成功申請理賠，獲賠567萬元，另外10件保險業者覺得有異拒絕理賠。

▲▼低價入手BMW大七油電車！詐團製造「假車禍」真理賠，得手近千萬 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲詐團製造「假車禍」真理賠，警掌握情資，一口氣逮捕15嫌。（圖／記者賴文萱翻攝）

經警方長時間埋伏、跟蹤蒐證，掌握重要情資後，去年12月底兵分多路於鼓山、左營、楠梓、鳳山、林園、苓雅區等處同步執行拘提、搜索，逮獲以黃嫌為首等15人的詐保集團，並分別查扣手機、新臺幣66萬餘元、自小客車2部、本票、公司大小章、車禍理賠申請書等證物。

全案依法移送地檢署偵辦，其中有一起事故為真車禍，有2人獲不起訴處分，另7人坦承聽命製造假車禍，但因無前科，檢方命交付公庫10至15萬元並給予緩起訴，而黃男等6人犯罪事證明確，遭檢方偵結後依詐欺罪嫌起訴。

ET快訊
殺單親媽還姦屍　台中男「吃威而鋼忍不住」提再審
快訊／石碇茶農搭流籠　墜谷死亡
「喪屍菸油」入侵台灣　可鏘到「身體對折」成夜店新寵
薔薔認了「斷聯妹妹！」　揭爸爸給上百萬：她全花光
快訊／跟家人喝酒到一半...台中女3F墜2F　頭部重創卡露台
獨／性侵女兒100次！逼整形成小三　北市狼父死了
高雄師性侵16童　掐乳拍SM...最小才9歲！重判18年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

26歲女「胃痛」坐捷運博愛座　79歲翁持拐杖敲她：下次記得讓

快訊／石碇茶農沒回家吃午飯！竟是搭流籠墜谷　送醫不治

南玉山傳山難！女山友手骨折待援　直升機吊掛下山送醫

「喪屍菸油」入侵台灣首曝光　可鏘到「身體對折」成夜店新寵

受不了長期被家暴！彰化婦電線勒斃酒醉夫　3子女庭上求情獲輕判

女兒剛過世...詐團喊當「乾女兒小芳」騙200萬　落網是凸肚小胖

竹市巨城停車塔車禍！7旬翁離場失控撞前車側翻　2駕駛一度受困

「校園版黃子佼」捏乳拍SM片！16童慘受害　高雄狼師解聘永不錄用

快訊／跟家人喝酒到一半...台中女3F墜2F　頭部重創卡露台命危

快訊／張斯綱被指「專門玩陰的」　女網友臉書亂發文下場曝

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

車行鸚鵡神模仿機車壞掉聲　聽爸喊「小心被揍」嚇改貓叫

薔薔送憂鬱症爸2柴犬「遭趕出家門」！ 　被轟「不負責」她解釋：只是想療癒對方

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

別在職場裡入戲太深　他勸：只是來賺錢的

26歲女「胃痛」坐捷運博愛座　79歲翁持拐杖敲她：下次記得讓

快訊／石碇茶農沒回家吃午飯！竟是搭流籠墜谷　送醫不治

南玉山傳山難！女山友手骨折待援　直升機吊掛下山送醫

「喪屍菸油」入侵台灣首曝光　可鏘到「身體對折」成夜店新寵

受不了長期被家暴！彰化婦電線勒斃酒醉夫　3子女庭上求情獲輕判

女兒剛過世...詐團喊當「乾女兒小芳」騙200萬　落網是凸肚小胖

竹市巨城停車塔車禍！7旬翁離場失控撞前車側翻　2駕駛一度受困

「校園版黃子佼」捏乳拍SM片！16童慘受害　高雄狼師解聘永不錄用

快訊／跟家人喝酒到一半...台中女3F墜2F　頭部重創卡露台命危

快訊／張斯綱被指「專門玩陰的」　女網友臉書亂發文下場曝

26歲女「胃痛」坐捷運博愛座　79歲翁持拐杖敲她：下次記得讓

百歲醫生的人生智慧：「每件事都有它的時間，我們無需強求去理解」

選罷法下週一再戰　柯建銘：議事人員可先離開了

剛登記結婚20多天！31歲女老師「慘死手術台」　醫院構成醫療事故

黃偉哲培育在地數位人才　台南資安攻防培訓系列課程開放報名

爆「從小被痛打」！孫安佐不認狄鶯溺愛：我媽超恐怖

(G)I-DLE薇娟甜美私服帶貨新包Cinch！席德妮史威尼好身材曬Jimmy Choo

日本第4座！　九州川內核電廠1號機服役逾40年

北韓從中國走私「劣質過期保險套」　當地少女怨：用一半就破

宇宙人小玉挑戰「日本獨自露營」　悲喊：會這麼殘忍嗎

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

社會熱門新聞

新北狠母誘騙2女兒下碧潭　放手讓水沖走

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

狠母返台「住婆家1年爆爭執」！讓2女兒被沖走溺死

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

親手放2女兒被水沖走！鄰居曝新北狠母：待人很客氣

即／雲林紅色「86」逆向撞護欄　駕駛慘死

獨／留負評被公審　正妹告咖啡廳吞敗超傻眼

即／疑小姊妹玩打火機釀禍　2歲妹葬身火窟

獨／暖兄載妹上班返程斷魂　駕86遇大雨打滑自撞亡

王建民婚外情官司遭求償千萬　免賠確定

狠母攜小姊妹尋短　爺爺奶奶認屍痛哭

玩打火機釀猛烈火勢　2歲妹房內燒死

即／媽自己游上岸「2孩碧潭溺水雙亡」警局發聲

更多熱門

相關新聞

高雄淫師性侵16童　校園版黃子佼重判18年

高雄淫師性侵16童　校園版黃子佼重判18年

高雄一名已婚狼師遭爆料，20多年來性侵40名小學男童，檢警介入調查後，發現男師的電腦和手機內竟有不雅影照，包含綑綁性虐畫面，檢方認定至少有16名學童受害，且最早可追溯至2008年，而受害者最小才9歲，年紀最大則是27歲。法院審理後，依《兒童及少年性剝削防制條例》等罪，重判狼師18年徒刑。

麻瓜也能用！哈利波特「魔杖一卡通」開賣

麻瓜也能用！哈利波特「魔杖一卡通」開賣

夜釣沒睡精神不濟　高雄男誤踩油門連撞5車

夜釣沒睡精神不濟　高雄男誤踩油門連撞5車

玩打火機釀猛烈火勢　2歲妹房內燒死

玩打火機釀猛烈火勢　2歲妹房內燒死

基隆街頭火爆對決！馬3連續狠撞BMW狂冒白煙

基隆街頭火爆對決！馬3連續狠撞BMW狂冒白煙

關鍵字：

詐保集團假車禍詐欺罪高雄警方

讀者迴響

熱門新聞

新北狠母誘騙2女兒下碧潭　放手讓水沖走

正妹「抓馬尾低頭」安慰男友爆紅！本尊首發聲

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除

狠母返台「住婆家1年爆爭執」！讓2女兒被沖走溺死

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

孫安佐還原米砂墮胎風波「認了是快槍俠」

替侯友宜站台遭重懲！美女議員宣布退出民進黨

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

更多

最夯影音

更多

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面