年薪百萬「吃飯都不用看價錢？」　全場哭嘆1關鍵：根本超微薄

▲原PO好奇百萬年薪的人，吃東西是否會看價錢？（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「年薪百萬吃飯還會看價錢嗎？」一名網友好奇直呼，年賺百萬的人，去買雞腿便當或是買手搖飲時，會不會在意價格？文章引發PTT炸鍋討論，全場幾乎點頭「會看啦，又不是年薪千萬」、「會阿！百萬年薪又不是什麼大富翁」；還有人點出關鍵「年薪百萬如果要養家繳房貸車貸，根本超微薄的！」

一名網友在PTT好奇拋問，年賺百萬的人是否會在意「雞腿便當超過一百塊？買飲料考慮價格加鮮奶？」最後他又問，「這種收入，吃飯是不是都不用看錢啊？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，幾乎所有人都點頭，「會啊，現在百萬年薪又不是無限金錢」、「會看啦，又不是年薪千萬」、「年薪百萬又沒很多，在台北跟三級貧戶一樣的等級」、「當然會啊，年薪百萬根本不夠花」、「會，我還會專門去買友善時光」、「其實看人，有人身價幾千萬還是買打折食物或看標價，以CP值為主」、「會阿！百萬年薪又不是什麼大富翁」、「會，我快180W了也是會看」、「110萬還是看，物價雖漲但價值觀深耕了」、「年薪百萬沒有很多 過得生活跟一般人一樣」、「只要是白手起家的人都會看吧，就習慣了」。

不少人也點出關鍵，看是單身愜意過日子，還是有家庭要養，「一個人的話，真的可以不用看」、「如果你結婚買房子生小孩，我建議你還是看一下！不婚不生真的可以每一季都排出國旅遊」、「看你養幾個人吧」、「年薪百萬如果要養家繳房貸車貸，根本超微薄的」。