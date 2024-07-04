文化幣暑假「國片馬拉松」最高回饋1000點！10部強檔片單一次看

▲文化幣在暑假推出「國片馬拉松」活動，最高可領回饋1000點，相當於新台幣1千元。（圖／星映電影提供，《我想和你在一起》劇照）

記者林育綾／台北報導

暑假強檔國片接連上場，為鼓勵青年進戲院看國片，文化部今（4）日宣布，文化幣推出暑假限定「國片馬拉松」，自7月5日至9月15日，只要看暑假檔期國片2次就能領回饋100點，看3次200點、4次300點、5次400點，最多可領1000點回饋！

文化幣在7月5日到9月15日推出「國片馬拉松」活動，只要消費達200點，就可視為累計看1次國片，同時原有的「結伴看國片」消費350點，回饋100點活動，也持續進行。

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▲文化幣推出「國片馬拉松」活動，最高可領回饋1000點。（圖／文化部提供）

文化部舉例說明，如果喜歡自己看國片，每次花200點，看第2次就可以獲得100點，第3次獲得200點，第4次300點，第5次400點，總共就為自己的文化幣帳戶增加1000點。如果喜歡揪好友一起看國片，單次使用400點文化幣，除了可以累積觀看次數2次獲得100點，還會再加上「結伴看國片」活動再回饋100點。

「國片馬拉松」以200點計算1次，所以也鼓勵青年對喜歡的片來個2、3刷。不過文化部也提醒，單日最多只能累計2次觀看數，活動最多累計觀看次數為5次，總回饋1000點。

▲國片《我想和你在一起》林映彤（右）、黃宏軒，片中飾演從小一起打鬧長大的好朋友。（圖／星映電影提供）

文化部長李遠本身也是電影人，對於今年暑假許多優秀國片上檔表示，「每一部我都要去看」。繼上週看完導演楊雅喆的新作《破浪男女》，昨3日又出席青春愛情喜劇電影《我想和你在一起》首映，還在臉書寫下心得透露，看著兩個從小相知相惜、互相扶持的青梅竹馬，相愛又不敢告白，「我是一路笑著看完的」。

▲▼文化部長李遠昨日支持《我想和你在一起》首映，表示自己「每一部國片都要去看」。（圖／文化部提供）

其他精彩國片還包括導演廖明毅的浪漫愛情懸疑電影《愛的噩夢》、改編自超人氣暢銷小說的《夏日的檸檬草》、以台北為背景，集合10位導演、10部短片，港台影帝后共同拍攝，堪稱近年華語電影最強卡司之力作的《愛情城事》；還有億萬票房電影《角頭》IP續作《角頭：大橋頭》。

想透過紀錄片一窺人生百態則有紀錄高齡友善就業、失智照顧者心路歷程及失智友善社區議題的《阿姨，上學囉！》；費時8年，記錄金馬獎設計大師楊英風精采豐富的一生的《我父英風》。

另外，《返校》導演徐漢強全新概念的陰間喜劇《鬼才之道》，顛覆對鬼的想像，挑戰觀眾的笑聲分貝數。而暑假也少不了恐怖片，知名小說家敷米漿操刀劇本的《嘎啦》，大量使用磨牙聲，呈現密集恐懼的視覺效果。

▼暑假強檔國片一次看。（圖／文化部提供）

文化部表示，期盼透過文化幣「國片馬拉松」讓青年朋友在暑假享受多元、精彩的國片，同時藉由文化幣回饋點數，用行動支持台灣電影，共同創造美好的電影記憶。