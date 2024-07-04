　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文化幣暑假「國片馬拉松」最高回饋1000點！10部強檔片單一次看

▲《我想和你在一起》林映彤（第一排左）、黃宏軒（第一排右）、涂善存（第二排左四）、席惟倫（第二排左三）共同演繹初戀系校園電影。（圖／星映電影提供）

▲文化幣在暑假推出「國片馬拉松」活動，最高可領回饋1000點，相當於新台幣1千元。（圖／星映電影提供，《我想和你在一起》劇照）

記者林育綾／台北報導

暑假強檔國片接連上場，為鼓勵青年進戲院看國片，文化部今（4）日宣布，文化幣推出暑假限定「國片馬拉松」，自7月5日至9月15日，只要看暑假檔期國片2次就能領回饋100點，看3次200點、4次300點、5次400點，最多可領1000點回饋！

文化幣在7月5日到9月15日推出「國片馬拉松」活動，只要消費達200點，就可視為累計看1次國片，同時原有的「結伴看國片」消費350點，回饋100點活動，也持續進行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼文化幣推出「國片馬拉松」活動，最高可領回饋1000點。（圖／文化部）

▲文化幣推出「國片馬拉松」活動，最高可領回饋1000點。（圖／文化部提供）

文化部舉例說明，如果喜歡自己看國片，每次花200點，看第2次就可以獲得100點，第3次獲得200點，第4次300點，第5次400點，總共就為自己的文化幣帳戶增加1000點。如果喜歡揪好友一起看國片，單次使用400點文化幣，除了可以累積觀看次數2次獲得100點，還會再加上「結伴看國片」活動再回饋100點。

「國片馬拉松」以200點計算1次，所以也鼓勵青年對喜歡的片來個2、3刷。不過文化部也提醒，單日最多只能累計2次觀看數，活動最多累計觀看次數為5次，總回饋1000點。

▲國片《我想和你在一起》林映彤（右）、黃宏軒，片中飾演從小一起打鬧長大的好朋友。（圖／星映電影提供）

文化部長李遠本身也是電影人，對於今年暑假許多優秀國片上檔表示，「每一部我都要去看」。繼上週看完導演楊雅喆的新作《破浪男女》，昨3日又出席青春愛情喜劇電影《我想和你在一起》首映，還在臉書寫下心得透露，看著兩個從小相知相惜、互相扶持的青梅竹馬，相愛又不敢告白，「我是一路笑著看完的」。

▲▼文化幣推出「國片馬拉松」活動，最高可領回饋1000點。（圖／文化部）

▲▼文化部長李遠昨日支持《我想和你在一起》首映，表示自己「每一部國片都要去看」。（圖／文化部提供）

▲▼文化幣推出「國片馬拉松」活動，最高可領回饋1000點。（圖／文化部）

其他精彩國片還包括導演廖明毅的浪漫愛情懸疑電影《愛的噩夢》、改編自超人氣暢銷小說的《夏日的檸檬草》、以台北為背景，集合10位導演、10部短片，港台影帝后共同拍攝，堪稱近年華語電影最強卡司之力作的《愛情城事》；還有億萬票房電影《角頭》IP續作《角頭：大橋頭》。

想透過紀錄片一窺人生百態則有紀錄高齡友善就業、失智照顧者心路歷程及失智友善社區議題的《阿姨，上學囉！》；費時8年，記錄金馬獎設計大師楊英風精采豐富的一生的《我父英風》。

另外，《返校》導演徐漢強全新概念的陰間喜劇《鬼才之道》，顛覆對鬼的想像，挑戰觀眾的笑聲分貝數。而暑假也少不了恐怖片，知名小說家敷米漿操刀劇本的《嘎啦》，大量使用磨牙聲，呈現密集恐懼的視覺效果。

▼暑假強檔國片一次看。（圖／文化部提供）

▲▼文化幣推出「國片馬拉松」活動，最高可領回饋1000點。（圖／文化部）

文化部表示，期盼透過文化幣「國片馬拉松」讓青年朋友在暑假享受多元、精彩的國片，同時藉由文化幣回饋點數，用行動支持台灣電影，共同創造美好的電影記憶。

ET快訊
快訊／高金素梅宣布散會！　藍4點告綠「囚禁議事人員50分鐘」
嘉義出土5具2500年前骨骸　驚見古人吃「檳榔」
新竹女撿到iPhone！1個月後「定位飛到廣東」下場曝
台中6死大樓「又堆滿回收物」！　法拍價腰斬
「大進滿88」船長高血壓又糖尿病　家屬憂缺藥：盼赴陸探視送藥
李芷婷首揭「分手男友真相」　哭一個月求醫：我太幼稚天真
快訊／高金素梅被擋門外！藍欲改《選罷法》戰地　綠喊宣告無效

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

健保保障點值修法！韓國瑜明進行院會級協商　衛福部提前宣示立場

分科測驗「4.2萬人報名」下周五、六登場　大考中心5大提醒

突收到彌月禮「要回包紅包？」　過來人給建議

麻瓜也能用！哈利波特1:1比例「魔杖一卡通」神還原　嗶卡會發光

急診塞爆！衛福部急找醫院開會　台大院長直言：不能把問題簡單化

文化幣暑假「國片馬拉松」最高回饋1000點！10部強檔片單一次看

三總內湖院區「網路系統當機」！院方證實：掛號全改紙本作業

非法旅宿暴增168家　今年上半年開罰5692萬元

台旅行團南韓出車禍「多6人就醫」　觀光署：已回飯店休息

加班好餓「銅板價宵夜曝光」　PTT點名1食物：便宜又耐飽　

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

車行鸚鵡神模仿機車壞掉聲　聽爸喊「小心被揍」嚇改貓叫

薔薔送憂鬱症爸2柴犬「遭趕出家門」！ 　被轟「不負責」她解釋：只是想療癒對方

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

別在職場裡入戲太深　他勸：只是來賺錢的

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

健保保障點值修法！韓國瑜明進行院會級協商　衛福部提前宣示立場

分科測驗「4.2萬人報名」下周五、六登場　大考中心5大提醒

突收到彌月禮「要回包紅包？」　過來人給建議

麻瓜也能用！哈利波特1:1比例「魔杖一卡通」神還原　嗶卡會發光

急診塞爆！衛福部急找醫院開會　台大院長直言：不能把問題簡單化

文化幣暑假「國片馬拉松」最高回饋1000點！10部強檔片單一次看

三總內湖院區「網路系統當機」！院方證實：掛號全改紙本作業

非法旅宿暴增168家　今年上半年開罰5692萬元

台旅行團南韓出車禍「多6人就醫」　觀光署：已回飯店休息

加班好餓「銅板價宵夜曝光」　PTT點名1食物：便宜又耐飽　

林心如「看新聞才知」閨蜜陳妍希爆婚變　曝上次見面…已是半年前

健保保障點值修法！韓國瑜明進行院會級協商　衛福部提前宣示立場

快訊／高金素梅宣布內委會散會！　藍4點告綠「囚禁議事人員50分鐘」

分科測驗「4.2萬人報名」下周五、六登場　大考中心5大提醒

歐赫恩開轟、克雷默5局好投　金鶯擊敗水手近7戰奪6勝

小熊吞3連敗　今永昇太6局8K獲主帥肯定：全明星級投手

賀錦麗「1分鐘影片」對尬川普人選超威　傳盟友私下討論造勢

詐騙啦！台東男被「高獲利」沖昏頭要匯7萬　警及時攔阻

海豹汪出外景落水「當場學會游泳」　媽緊張→被萌到心情三溫暖

新光金現增定價出爐！每股8.3元　可募資逾138億元

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

生活熱門新聞

正妹「抓馬尾低頭」安慰男友爆紅！本尊首發聲

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

名醫外遇疑雲　網爆「小三擺正宮姿態」：院內早傳開

強高壓在台灣正上空　鄭明典直呼異常：高溫還會持續

工程師女神「遭抹黑是小三」　她澄清喊告

3爆乳辣妹重訓片超香　辣屁褲太神

洗頭會「站著洗 or 彎腰洗？」　醫給建議

「黑加網」養殖技術突破　種魚亮相

金曲獎後遭出征　高捷再說「晚上好」留下10字

女嗆「不用禮讓孕婦嗎」學生1句回擊！車廂超安靜

大湖公園室外泳池「無限期停用」　竟是被倒汽油

人妻賣老公6櫃模型開價200萬：他有同意

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

書呆子女友「床上反差超狂」　妹子們嗨點頭

更多熱門

相關新聞

文化幣使用倒數11天！清空點數秘招曝光

文化幣使用倒數11天！清空點數秘招曝光

文化部在民國112年（2023年）針對18-21歲青年發放的文化成年禮金，使用期限將在今年6月30日截止。文化部今（20）日特別提醒，可把握最後11天時間到文化幣APP領用，同時提供「聰明清空文化幣點數秘招」，讓剩餘點數不多的青年朋友能充分利用。

台南市推動文化幣逾15萬人次領取使用

台南市推動文化幣逾15萬人次領取使用

花蓮文化幣今上路！超過200處領用

花蓮文化幣今上路！超過200處領用

年輕人最愛讀這些！書店首推「文化幣書單」

年輕人最愛讀這些！書店首推「文化幣書單」

花蓮「千元住宿補助」開跑！6月新制懶人包　機車考照筆試改版

花蓮「千元住宿補助」開跑！6月新制懶人包　機車考照筆試改版

關鍵字：

文化幣國片馬拉松

讀者迴響

熱門新聞

新北狠母誘騙2女兒下碧潭　放手讓水沖走

正妹「抓馬尾低頭」安慰男友爆紅！本尊首發聲

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除

狠母返台「住婆家1年爆爭執」！讓2女兒被沖走溺死

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

孫安佐還原米砂墮胎風波「認了是快槍俠」

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

飆仔奪命影片曝！　20歲女騎士下班遭4連撞慘死

更多

最夯影音

更多

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面