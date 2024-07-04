高雄旗津飆40.8度　台北也好熱「體感溫度43度」

▲今日天氣持續高溫炎熱。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（4日）各地依舊炎熱，中央氣象署觀測資料顯示，高雄市旗津區的高雄燈塔測站在上午11時13分出現40.8度高溫，今日到目前為止的最高溫；氣象署資料也顯示，台北市悶熱體感溫度達到43度。

氣象署資料顯示，高雄市「高雄燈塔」上午11時2分出現40.7度高溫，11時13分溫度再度攀升到40.8度，其次在花蓮縣玉里37.1度，台北市社子、高雄市內門、台南市佳里測站皆達到37度。

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▲高雄市旗津區的高雄燈塔測站出現40.8度高溫 。（圖／翻攝氣象署官網）※點圖可放大

中央氣象署上午11時14分針對15縣市發布高溫資訊，今日台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市為黃色燈號，請注意。

氣象署說，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫資訊(橙色)

影響時間：4日白天

＊高溫橙色36燈號：台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣

＊高溫黃色燈號：基隆市