撿屍女大生還偷拍！他被新加坡重判17年半、鞭刑20下　日本第1人

▲日籍髮型師趁著女大學生酒醉、意識不清時將其帶回住所，性侵過程中還用手機將整個過程錄下來。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

新加坡2019年發生一起日本男子性侵女大學生事件，案經審理，本月1日該名日本男子被新加坡高等法院重判17年6個月有期徒刑、20下鞭刑，該名男子將成為新加坡第一位被鞭打的日本人。

根據BBC報導，日本駐新加坡大使館表示，38歲髮型師喜多一高（Ikko Kita）將成為新加坡第一位被鞭打的日本人，喜多一高將被鞭打20下，並判刑17年半。

回顧案情，喜多一高2019年12月在熱門夜生活區克拉碼頭遇見20歲被害女大生，在這之前，他們並不認識。喜多一高趁對方喝醉把人帶回公寓性侵，接著還用手機拍下這一幕，並傳給朋友。被害女子離開之後，趕緊向警方報警。警方隨後前往逮人，並在手機內發現2段不雅片。

由於女大生在事件發生後患有創傷後壓力症候群（PTSD），新加坡高等法院法官阿布杜拉（Aedit Abdullah）表示，喜多一高的行為相當殘酷，被害女子很脆弱，明顯喝醉了，而且無法照顧自己，卻趁機下手，甚至還稱對方同意發生性關係，因此判鞭刑20下、17年有期徒刑。

報導指出，鞭刑是新加坡一種有爭議，但廣泛使用的體罰形式，對於破壞公物、搶劫和販毒等犯罪行為是強制性的。新加坡認為，鞭刑可以起到威懾暴力犯罪的作用。不過一些人權組織表示，沒有明確的證據顯示這一點。

消息曝光後，一些用戶對現代新加坡使用鞭刑表示震驚，但也有一些人慶祝這項判決。一名網友直言，在日本，當涉及性侵案件時，社會和警察都會讓受害者感到內疚，然而懲罰卻過於寬鬆。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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