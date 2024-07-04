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社會 社會焦點 保障人權

超壯「養牛男」當車手還貸款　四處收款險中暑...超商吹冷氣被逮

記者鄧木卿／台中報導

台中市60多歲謝姓婦人誤信詐騙投資群組，付了130萬元後，還要再付143萬元才能拿回本錢，這才驚覺受騙，警方趁面交之際，當場逮捕在超商等待的36歲林姓男子，以及在外面把風的20歲高姓男子。林嫌壯碩如牛，一度連手銬都銬不進去，警方一問之下才發現，林嫌以前是在養牛，因為被貸款逼急了，只好轉行當車手，訊問後將2人送辦。

▲▼昔日養牛的男子改行當車手，身材壯碩的他落網時辯稱被貸款逼急了。（圖／民眾提供，下同）

▲▼昔日養牛的男子改行當車手，身材壯碩的他落網時辯稱被貸款逼急了。（圖／民眾提供，下同）

台中市警四分局大墩派出所日前獲報， 謝婦今年透過社交軟體加入「十方富裕人生」粉絲團，經由假理專以投資詐術謊稱謝婦抽中股票，需繳錢認購，謝婦一開始不疑有它，陸續面交6次，付了130萬元後，決定拿回本錢，竟然還要再繳143萬元才能出金，早已被搾乾的她才驚覺遭騙。

▲▼昔日養牛的男子改行當車手，身材壯碩的他落網時辯稱被貸款逼急了。（圖／民眾提供，下同）

謝婦依約前往大墩17街一家超商面交，警方則在周邊布署層層警力，等林嫌現身取款之際一擁而上，連同在外把風的高嫌一併逮捕，查扣偽造之現金收據及工作證等，2名車手彼此不相識，同時接獲詐團指令分工行騙，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲▼昔日養牛的男子改行當車手，身材壯碩的他落網時辯稱被貸款逼急了。（圖／民眾提供，下同）

▲高姓男子在超商外把風，也遭警方逮捕。

擔任取款車手的林嫌，原先的職業是養牛，因為背負鉅額車貸、信貸，被龐大貸款逼急了，只好幫詐團全台四處收款，為了快速還債，他拚命在全省各地收款，還差點中暑，這次特別選在超商交款，順便吹吹冷氣，沒想到卻因此落網，由於他的體形實在太過壯碩，連上手銬也費了一番工夫才銬上。

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