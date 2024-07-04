深中通道開通就大塞車！3天車流量破30萬　虎門大橋流量降8%

▲深中通道塞車畫面。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣東深圳至中山跨江通道（以下簡稱「深中通道」）6月30日正式開通，當天就湧現大量車輛造成大塞車。據官方統計，過去3天時間日均車流量超過10萬車次，佔每日珠江跨江車流量四分之一。

▲深中通道 。（圖／視覺中國）

作為深圳、東莞、惠州和珠海、中山、江門兩大城市群之間的唯一公路直連通道，深中通道開通後，深圳至中山之間車程從2小時縮短至半小時內，未來廣州南沙至中山僅需15分鐘，珠海和江門至深圳從2小時以上縮短至1小時內。

綜合港媒報導，深中通道開通首日就吸引大批民眾來體驗，當中不少人停留打卡，造成壅塞情況加劇。首團下午3時由深圳出發的巴士，一直到晚間8時才抵達中山。一名從香港前往深圳體驗首班巴士的香港大叔就表示，他搭乘下午3時40分的車，結果花了4個多小時才抵達。

對此，中山市交通局緊急向乘客派發零食和水，並開放乘客補票，承諾會讓乘客都能趕上晚間9時30分的末班巴士返回深圳。

▲深中通道開通後，深圳至中山之間車程從2小時縮短至半小時內。（圖／央視新聞）

據廣東省交通集團消息，截至3日15時，也即是深中通道開通72小時，通過的車流數達30.5萬車次，日均超過10萬車次，這一數據遠超南沙大橋等主要跨江通道開通同期的車流量，也大幅超過長三角地區的重要跨海大橋杭州灣大橋的日均車流量。

廣東省交通集團董事長鄧小華說，深中通道的開通，帶來了粵港澳大灣區生產要素流通的新速度，通車首日高峰時段一小時車流量超過8000車次。

在深中通道開通前，珠三角地區主要有虎門大橋、黃埔大橋和南沙大橋等3條跨江通道，虎門大橋等跨江通道的擁堵成為人員往來和貨物運輸的「痛點」。

統計數據顯示，過去72小時內，4條跨江通道總車流量增加約5%，南沙大橋和虎門大橋車流量分別下降38%、8%，黃埔大橋車流量基本保持平穩，這使得粵港澳大灣區交通格局更加均衡和完善。