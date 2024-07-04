　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「石中劍」插在岩壁1300年　法傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

（圖／翻攝The Connexion）

▲法國版「石中劍」－杜蘭達爾（圖／翻攝The Connexion）

圖文／CTWANT

一把被稱為法國版「石中劍」的傳奇寶劍「杜蘭達爾」（Durandal）神秘地從法國小鎮上消失了，根據當地傳說，這把寶劍已經插在當地的石壁中接近1300年。

據《每日電訊報》報道，杜蘭達爾劍在中世紀小鎮羅卡馬杜爾（Rocamadour）的石壁上被小偷偷走的，此前它一直是該小鎮的主要旅遊景點之一。

杜蘭達爾的傳說最早出自於11世紀的法國古典敘事詩《羅蘭之歌》，在傳說中，大天使米迦勒將這把無堅不摧的寶劍賜給了8世紀的法國國王查理曼大帝，又被他轉賜給了麾下最英勇善戰的聖騎士羅蘭 (Roland Le Preux) 。

傳說中，羅蘭因為遭到叛徒算計，在龍塞斯瓦萊斯戰役 (Battle of Roncesvalles) 中英勇犧牲之前，為了防止杜蘭達爾落入小人手中，因此重重斬在山壁上試圖將它銷毀，可是因為杜蘭達爾過於鋒利且堅硬，以至於山壁都被寶劍一刀兩斷，而劍刃依然完好無損。如今法國與西班牙交界處的庇里牛斯山脈中，就有一個山口號稱是當時被羅蘭一劍劈出，因此被命名為「羅蘭山口」。

根據傳說，羅蘭最終將杜蘭達爾拋向空中，這把寶劍劍飛行了數百英里，最後插在法國小鎮羅卡馬杜爾的懸崖上。幾個世紀以來，這把插在岩壁上的傳奇寶劍，一直是這座小鎮最知名的景點，無數遊客千里迢迢來此，就是為了一睹史詩中傳奇寶劍的風采。

插在岩壁上的杜蘭達爾。（圖／翻攝flickr／Paul Dykes）

▲插在岩壁上的杜蘭達爾。（圖／翻攝flickr／Paul Dykes）

然而在2024年6月22日，羅卡馬杜爾的居民發現插在10多公尺高的岩壁上的杜蘭達爾失蹤了。

羅卡馬杜爾的官員已經對這把劍的失踪展開調查，他們偏向於是有人偷走了這把古老的傳奇寶劍，但當地警方暫時還沒有確定竊賊是怎麼爬上10多公尺高的岩壁，又如何偷走這把用鐵鍊鎖住的寶劍。

杜蘭達爾的失蹤事件，讓當地居民傷心欲絕。

「我們會想念它（杜蘭達爾）的。幾個世紀以來，它一直是羅卡馬杜爾的一部分，每個導遊到訪時都會滿懷驕傲地向每個遊客介紹它。」鎮長多米尼克·朗方 (Dominique Lenfant) 告訴媒體，「羅卡馬杜爾感覺它被剝奪了自己的一部分，但即使這是一個傳說，但我們村莊的命運和這把劍是交織在一起的。」

延伸閱讀
江坤俊被爆偷吃護理師　正宮超淡定提3重點：好歹我也要看到照片吧
江坤俊爆偷吃「同框小三」慶生照流出！粉絲灌爆臉書：看不下去退追了
人妻懷疑老公出軌被罵有病　「就診吃藥1個月」終找到證據：就是他心虛

ET快訊
北市毛孩6樓墜落亡　飼主得知崩潰
汪建民遭控性侵工作全丟　判決結果逆轉
「江坤俊在家完全失能」！劉藺秦吐結婚20年辛酸：我就是女工
汪建民罹肺腺癌4期！　醫揭8症狀「常被誤認是感冒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國國會改選即將登場　5大重點一次看

4企業涉培訓解放軍　美國列入貿易限制黑名單

普丁、習近平上合組織峰會場邊會談　2個月內2度聚首

日本舉牌女郎「換裝上場」39秒KO對手　IG反差超大吸18萬人追蹤

「石中劍」插在岩壁1300年　法傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

蟒蛇被車撞擊！竟「咬住自己」死去　專家曝背後原因

國際火線／《諜網迷魂》預言、還是預演了甘迺迪刺殺案？

日本能登半島地震後「海底冒泡」畫面曝光　研究團隊調查

山上徹也：暗殺安倍前1天「槍已裝子彈」　室內人太多才作罷

退休10年財富超越比爾蓋茲　微軟前CEO「超車成功」原因曝光

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

雲林紅色「86」逆向自撞插護欄　駕駛臟器外露慘死

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

廁所上太久怕媽媽無聊　貓咪叼一堆玩具：陪我玩

回家變「室內游泳池」百萬裝潢毀了！水淹4公分　3兇手躲高處看戲

英國國會改選即將登場　5大重點一次看

4企業涉培訓解放軍　美國列入貿易限制黑名單

普丁、習近平上合組織峰會場邊會談　2個月內2度聚首

日本舉牌女郎「換裝上場」39秒KO對手　IG反差超大吸18萬人追蹤

「石中劍」插在岩壁1300年　法傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

蟒蛇被車撞擊！竟「咬住自己」死去　專家曝背後原因

國際火線／《諜網迷魂》預言、還是預演了甘迺迪刺殺案？

日本能登半島地震後「海底冒泡」畫面曝光　研究團隊調查

山上徹也：暗殺安倍前1天「槍已裝子彈」　室內人太多才作罷

退休10年財富超越比爾蓋茲　微軟前CEO「超車成功」原因曝光

英國國會改選即將登場　5大重點一次看

大湖公園室外泳池「無限期」暫停開放　竟是被人倒汽油

4企業涉培訓解放軍　美國列入貿易限制黑名單

普丁、習近平上合組織峰會場邊會談　2個月內2度聚首

農曆6月到！小暑後「右弼星」加持　3生肖逆境大轉機

日本舉牌女郎「換裝上場」39秒KO對手　IG反差超大吸18萬人追蹤

「石中劍」插在岩壁1300年　法傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

蟒蛇被車撞擊！竟「咬住自己」死去　專家曝背後原因

陸網紅「夾包哥」遇刺慘死！外傳舞伴丈夫痛下殺手　舞伴回應了

與公婆丈夫細故爆口角　狠母帶2女跳碧潭尋短…母獨活

短裙妹騎檔車「自摔倒地」　3男秒衝路中救人引網熱議

國際熱門新聞

結婚6天越南妻跑了　韓男公開個資找人惹議

蟒蛇竟「咬住自己」死去　專家曝原因

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

女外出買藥失蹤　夫在巨蟒內拖出她屍體

日舉牌女郎「換裝上場」39秒KO對手　IG吸18萬人追蹤

12歲神童錄取名校大學　家庭背景曝光

《諜網迷魂》預演了甘迺迪刺殺案？

霸凌殺死高中妹遭逮　女與辦案刑警爆不倫

能登半島地震後「海底冒泡」　日本調查

爆乳女是「泰國跨性別者」　曾預告來台幹大事

微軟前CEO財富超越比爾蓋茲　原因曝光

振興觀光！　泰國有望取消「下午禁酒令」

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

男搭列車12小時　到站不下車已死亡

更多熱門

相關新聞

《猩球崛起》凱薩14歲兒當電影男主角！

《猩球崛起》凱薩14歲兒當電影男主角！

《猩球崛起》系列的「凱撒」也是《魔戒》系列「咕嚕」的大師級動態捕捉演員安迪席克斯（Andy Serkis）之子也當上了電影男主角了！14歲的路易斯阿什伯恩席克斯（Louis Ashbourne Serkis）在《魔劍少年》成為現代版「亞瑟王」，不僅拔出「石中劍」更聯手「少年梅林」迎擊邪惡頑強的「魔甘娜」！

亞瑟王出現啦！王者之劍被人拔走

亞瑟王出現啦！王者之劍被人拔走

人孔蓋插著傘..　網友小劇場爆發

人孔蓋插著傘..　網友小劇場爆發

火辣成度不符合科學的反派角色

火辣成度不符合科學的反派角色

《石中劍》電影請《冰與火》編劇

《石中劍》電影請《冰與火》編劇

關鍵字：

杜蘭達爾石中劍DurandalRocamadour

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

名醫江坤俊太太終於吐16字談現況

即／雲林紅色「86」逆向撞護欄　駕駛慘死

快訊／母帶兒女碧潭輕生！自己游上岸

人妻賣老公6櫃模型開價200萬：他有同意

工程師女神「遭抹黑是小三」　她澄清喊告

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

疑被雷聲嚇到！毛孩6樓墜落亡　飼主得知崩潰

獨／留負評被公審　正妹告咖啡廳吞敗超傻眼

全越運動強化　補進前富邦工具人

即／媽自己游上岸「2孩碧潭溺水雙亡」警局發聲

陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目公開餐廳名避雷

更多

最夯影音

更多

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面