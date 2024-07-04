「石中劍」插在岩壁1300年　法傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

▲法國版「石中劍」－杜蘭達爾（圖／翻攝The Connexion）

圖文／CTWANT

一把被稱為法國版「石中劍」的傳奇寶劍「杜蘭達爾」（Durandal）神秘地從法國小鎮上消失了，根據當地傳說，這把寶劍已經插在當地的石壁中接近1300年。

據《每日電訊報》報道，杜蘭達爾劍在中世紀小鎮羅卡馬杜爾（Rocamadour）的石壁上被小偷偷走的，此前它一直是該小鎮的主要旅遊景點之一。

杜蘭達爾的傳說最早出自於11世紀的法國古典敘事詩《羅蘭之歌》，在傳說中，大天使米迦勒將這把無堅不摧的寶劍賜給了8世紀的法國國王查理曼大帝，又被他轉賜給了麾下最英勇善戰的聖騎士羅蘭 (Roland Le Preux) 。

傳說中，羅蘭因為遭到叛徒算計，在龍塞斯瓦萊斯戰役 (Battle of Roncesvalles) 中英勇犧牲之前，為了防止杜蘭達爾落入小人手中，因此重重斬在山壁上試圖將它銷毀，可是因為杜蘭達爾過於鋒利且堅硬，以至於山壁都被寶劍一刀兩斷，而劍刃依然完好無損。如今法國與西班牙交界處的庇里牛斯山脈中，就有一個山口號稱是當時被羅蘭一劍劈出，因此被命名為「羅蘭山口」。

根據傳說，羅蘭最終將杜蘭達爾拋向空中，這把寶劍劍飛行了數百英里，最後插在法國小鎮羅卡馬杜爾的懸崖上。幾個世紀以來，這把插在岩壁上的傳奇寶劍，一直是這座小鎮最知名的景點，無數遊客千里迢迢來此，就是為了一睹史詩中傳奇寶劍的風采。

▲插在岩壁上的杜蘭達爾。（圖／翻攝flickr／Paul Dykes）

然而在2024年6月22日，羅卡馬杜爾的居民發現插在10多公尺高的岩壁上的杜蘭達爾失蹤了。

羅卡馬杜爾的官員已經對這把劍的失踪展開調查，他們偏向於是有人偷走了這把古老的傳奇寶劍，但當地警方暫時還沒有確定竊賊是怎麼爬上10多公尺高的岩壁，又如何偷走這把用鐵鍊鎖住的寶劍。

杜蘭達爾的失蹤事件，讓當地居民傷心欲絕。

「我們會想念它（杜蘭達爾）的。幾個世紀以來，它一直是羅卡馬杜爾的一部分，每個導遊到訪時都會滿懷驕傲地向每個遊客介紹它。」鎮長多米尼克·朗方 (Dominique Lenfant) 告訴媒體，「羅卡馬杜爾感覺它被剝奪了自己的一部分，但即使這是一個傳說，但我們村莊的命運和這把劍是交織在一起的。」

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