搶救畫面曝！男童吃小卷噎到　恆春餐廳老闆哈姆立克法成功救命

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

有一家人6月29日到恆春半島旅遊，到餐廳用餐時男童被小卷噎住，老闆潘先生見狀，立即上前用「哈姆立克法」，順利幫男童吐出異物，讓一家人相當感激。

▲恆春餐廳老闆看到有男童噎住，用「哈姆立克法」幫忙。（圖／記者陳崑福翻攝）

業者提供事發當時的監視器畫面，畫面右下方的男童噎到，家長起身拍背試圖舒緩，而老闆看到後，上前用「哈姆立克法」協助，雙手放於男童腹部後快速向後上方重複推擠，最後順利讓男童吐出異物。老闆表示，十多年前曾經在福華飯店當過廚師，學過哈姆立克法，學得很紮實，也相當開心能幫助到人。

▲男童吃東西噎到，業者用「哈姆立克法」幫忙。（圖／記者陳崑福翻攝）

消防局指出，當民眾意識清醒、輕度哽塞時，應鼓勵他咳嗽和用力呼吸，絕不要去干擾病人自發性的咳嗽和出力呼吸，若異物仍無法取出，就採取「哈姆立克急救法」急救。

當患者用手握住喉嚨，說不出話時，應立即詢問患者「你噎到了嗎？」，若患者點頭表示或沒有說話時，嘗試以環抱戳腹排除，或是到患者身後，使雙腳成弓箭步，一手握拳（大拇指與食指形成拳眼，面向患者腹部）放於患者上腹部正中線，位置稍高於肚臍，另一手抱住就位的拳頭，雙手用力向患者的後上方快速重複推擠。

▲「哈姆立克急救法」以環抱患者並戳腹排除，或是到患者身後，使雙腳成弓箭步，一手握拳推擠。（圖／記者黃彥傑翻攝）

若異物無法排除且患者意識喪失癱在施救者身上時，首先應請旁人協助撥打119求救，同時弓箭步的後腳往後退，小心迅速將患者仰躺於地上，查看口腔有無可掏出的異物，若發現病人口腔內有可見的異物時，先嘗試以手指清除，若已被手指清除後或無可見的固體異物時，立刻確認患者呼吸狀況，若胸部沒有起伏，應立即給予胸部按壓30次（約1秒鐘2下的速率），並目視是否有異物排出或阻塞解除的現象，持續重複以上步驟，直到阻塞解除患者恢復呼吸或急救人員接手為止。