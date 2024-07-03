25歲警跑步猝死！在地人驚「昨天超熱」　小學生也知情：有人跑到死掉

▲25歲李姓員警進學校運動10分鐘就倒地，送醫急救後仍宣告不治。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者許權毅／台中報導

一名25歲李姓員警休假返回台中老家，昨日下午13時40分到自家附近國小跑步，結果不到10分鐘被人發現趴臥操場，送醫搶救無效死亡。在地人說，昨日有看到救護車，驚訝昨日14時左右天氣如此炎熱，李員仍到此運動，另名國小生則說，昨天有聽聞同學說「有人跑步跑到死掉」，消息讓地方民眾感到不捨與驚訝。

該運動場有國小使用的棒球場、室外籃球場以及跑道，大多沒有遮蔽物，以下午13時至14時左右天氣而言，等於是直接曝曬在大太陽下。附近民眾也都是在16時左右，太陽沒有如此毒辣才出來走走晃晃。

▲▼在地人驚訝說，昨日下午天氣相當熱，外頭幾乎沒人運動，今日也是16時之後才有人潮（下圖）。（圖／記者許權毅攝）



據了解，報案者是一名魏姓男子，13時50分左右發現李員倒臥在操場後通報警察，再由消防隊趕往現場。清水分局明秀所距離該操場僅300公尺左右，員警立即趕往現場，沙鹿消防分隊距離也僅5分鐘車程，但李員當下已經呈現無呼吸心跳，救護人員趕緊施作CPR、給氧以及電擊，後續送醫仍無法救回年輕生命。

▲李姓員警(右一)猝死，相驗結果出爐，疑似心因性疾病，檢方相驗後家屬無意見。（圖／民眾提供）



實際詢問附近民眾，都有看到昨日救護車趕抵現場搶命，消息也在地方傳開，在地人議論昨日下午沙鹿區天氣非常炎熱，根本鮮少有人到外頭運動。有國小學生說，昨日有到學校打球，有聽到同學說學校操場「有人跑步跑到死掉」。

李員昨日13時40分左右，進入國小校園跑步運動，但不到10分鐘就不明原因暈倒；而檢方相驗結果也出爐，疑為心血管疾病，家屬無意見。